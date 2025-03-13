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    身障朋友露營樂！屏東打造全國第1台無障礙露營拖車 5月開放租借

    無障礙旅遊露營拖車也能在戶外烤肉。（記者葉永騫攝）

    無障礙旅遊露營拖車也能在戶外烤肉。（記者葉永騫攝）

    2025/03/13 17:40

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府為身心障礙者打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」，今（13）日在縣府展示。縣長周春米說，近年來露營風盛行，身障者對於露營活動相當嚮往，但礙於行動不便，難以進行露營活動，縣府藉由無障礙旅遊露營拖車「挑戰者號」的推出，讓身心障礙者也能參加露營休憩活動，造福更多肢體障礙者。

    周春米說，去年推出北野祭獲得好評，成功帶出一波露營熱，為了讓身心障礙者朋友更方便體會露營樂趣，縣府團隊與身心障礙者共同討論，開發出全國首台無障礙旅遊露營拖車，拖車除了加裝身障朋友們上下移動的斜坡板，車內盥洗室、床舖及空調更是無障礙設備，希望身心障礙朋友們親身體驗露營活動的輕鬆、便利。

    周春米說，屏東縣政府連續辦理身障者浮潛活動、全國聽障保齡球賽、身障者藝術作品展等活動，今年讓身障者體驗露營的樂趣，3月15日邀請120位身心障礙者及陪伴協同者來到賽嘉樂園露營區，共同創造難忘假期。

    屏東縣政府社會處指出，露營旅遊復康巴士預計5月開放預約租借歡迎多加使用，除了推動無障礙露營產業市場，也期望藉由提供挑戰者外出露營休憩更友善的服務，讓所有的肢體障礙者都能夠體驗參與各樣活動，落實社會融合精神及身心障礙者平等參與的權利。

    無障礙旅遊露營拖車內能夠變成咖啡座、卡拉OK。（記者葉永騫攝）

    無障礙旅遊露營拖車內能夠變成咖啡座、卡拉OK。（記者葉永騫攝）

    屏東打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車，讓身障朋友也能輕鬆露營。（記者葉永騫攝）

    屏東打造全國第一台無障礙旅遊露營拖車，讓身障朋友也能輕鬆露營。（記者葉永騫攝）

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