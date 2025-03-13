更直覺！中市更改計程車招呼招站標誌 格位劃設黃色內框標線

中市計程車招呼站設置告示牌及黃色框線加強辨識。（市府提供）

2025/03/13 17:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推動計程車招呼站標誌更新計畫，以計程車圖案搭配英文字「TAXI」，民眾秒懂直覺化牌面，全市116處計程車招呼站，今年度將陸續增設專屬標誌的附牌說明，招呼站格位也會劃設黃色內框標線更能清楚辨識，提醒非小黃計程車的駕駛勿違規占用，讓計程車駕駛能安心排班候客，便利民眾搭乘。

交通局長葉昭甫表示，考量民眾搭乘公共運輸的需求，交通局於各大醫院、車站及捷運站、大型商場或其他公共場所等周邊道路設置計程車招呼站，為強化計程車招呼站停車管理秩序，保障計程車格位的使用秩序，啟動計程車招呼站標誌更新計畫，以黃色為底色，結合計程車圖示與英文字書寫「TAXI」，建置外觀為方形的牌面，讓搭乘計程車有明顯的標示，讓外地遊客方便尋找。

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此外，因應計程車招呼站排班格位有時被民眾占用，造成計程車駕駛排班或臨時停車候客的困擾，交通局依據「台中市計程車招呼站設置管理要點」，在計程車招呼站的牌面下方新增附牌說明，計程車招呼站為提供計程車招呼候客的空間，禁止其他車種（包含多元化計程車）占用，而駕駛人不得有離座攬客、拒載乘客及阻擾同業排隊等行為，應依序排班候客並按計費表收費。

葉昭甫表示，目前全市已設置116處計程車招呼站，共計326格排班格位，過去傳統計程車招呼站排班格位為白色標線，為提高標線辨識度，今年開始擴大建置計程車招呼站標示，首要以「清楚易辨識」為原則，除了增加附牌說明外，更新增劃設黃色內框標線，減少民眾誤認及車輛違規停放占用等情形。

中市交通局在計程車專用車格加繪黃色內框線與一般車格區別。（市府提供）

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