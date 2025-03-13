雨霧影響澎湖機場航班大亂 午後恢復正常

澎湖機場受雨霧影響，十三日航班調度大亂。（記者劉禹慶攝）

2025/03/13 16:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的春天後母心，前一刻還晴空萬里，隨後就烏雲密布。由於鋒面過境影響，澎湖氣象站今（13）日發出災害性天氣通報，澎湖機場因大雨產生雨霧影響，上午至中午班機調度大亂，影響班機起降，所幸下午後恢復正常，七美機場則因低雲幕影響，取消1航班起降。

澎湖氣象站今日上午9時47分39秒發出災害性天氣通報，對流雲系逐漸移入，澎湖鄰近海域已有雷雨，航行船隻請注意。同時受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今（13）日雲林以北、南投地區、嘉義山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方及落石。

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受到鋒面過境影響，澎湖機場今日上午10時15分至10時38分及中午11時54分至12時18分，因大雨產生雨霧影響，航機暫停起降，共影響離場9航班（取消1班、延誤8班），影響離站旅客約465位，目前機場已恢復航機起降，等待候補人數為零星旅客。

另七美機場因受低雲幕影響，航班取消1班，受影響旅客12位。由於鋒面過境，氣候狀態不穩定，澎湖機場提醒搭機旅客注意氣象狀況，並先行詢問。澎湖氣象站則提醒13日~15 鋒面影響，各地有陣雨/雷雨，16日起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下並影響，各地氣溫「明顯下降」。

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