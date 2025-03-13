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    寶山鄉大彩繪 雙胞胎井也點燈

    寶山鄉公所啟動雙胞胎井光環境美化工程計畫，近日完工點燈。（寶山鄉公所提供）

    寶山鄉公所啟動雙胞胎井光環境美化工程計畫，近日完工點燈。（寶山鄉公所提供）

    2025/03/13 16:34

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所為強化城市意象，選定鄉內重要場館、村集會所、學校和主要幹道，陸續推動彩繪及光影工程，同時也啟動雙胞胎井光環境美化計畫，以提升夜間安全與觀光魅力，各亮點都已美美「上妝」迎賓！

    寶山鄉長邱振瑋表示，寶山鄉公所行政大樓使用近15年，局部外牆斑駁，重新彩繪。鄉內幾座村集會所或社區活動中心，老舊甚至出現漏水問題，公所先進行防水，再以該村特色彩繪外牆，如寶斗村集會所即彩繪茶花、深井村活動中心彩繪農村景象、油田村集會所彩繪穿山甲和台灣藍鵲等生態。

    另外，鄉立圖書館、青蛙生態園區 、雙胞胎井、楓香公園，以及三峰路彩虹大道、寶山路橘香大道，還補助學校如寶山國小、新城國小、雙溪國小等，以當地特色為題材，陸續進行彩繪工程與光環境設置。

    其中，寶山鄉的寶山村擁有一口深富傳奇的「雙胞胎井」，鄉公所每年舉辦全國唯一的雙胞胎節活動，去年斥資623萬元啟動雙胞胎井光環境美化工程計畫，近日完成擋土牆新增與彩繪美化、矮牆改善及燈具增設等項目，以提升夜間安全與觀光魅力。

    邱振瑋說，希望透過環境營造工程，讓老舊建物和灰暗牆壁明亮起來，為寶山鄉增添新亮點，提升居民的生活品質。

    寶山鄉立圖書館的外牆彩繪饒富童趣。（記者廖雪茹攝）

    寶山鄉立圖書館的外牆彩繪饒富童趣。（記者廖雪茹攝）

    寶山鄉公所也補助學校如寶山國小、新城國小、雙溪國小等，以當地特色為題材，陸續進行彩繪工程與光環境設置。 （記者廖雪茹攝）

    寶山鄉公所也補助學校如寶山國小、新城國小、雙溪國小等，以當地特色為題材，陸續進行彩繪工程與光環境設置。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉公所為強化城市意象，選定鄉內重要場館、村集會所、學校和主要幹道，陸續推動彩繪及光影工程。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉公所為強化城市意象，選定鄉內重要場館、村集會所、學校和主要幹道，陸續推動彩繪及光影工程。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉公所為強化城市意象，選定鄉內重要場館、村集會所、學校和主要幹道，陸續推動彩繪及光影工程。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉公所為強化城市意象，選定鄉內重要場館、村集會所、學校和主要幹道，陸續推動彩繪及光影工程。（記者廖雪茹攝）

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