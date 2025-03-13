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    首頁　>　生活

    協和電廠土壤污染 基隆市府要求台電提供完整調查報告

    台電協和電廠改建天燃氣第四接收站環評已通過，但環團指協和電廠土壤有多項重金屬污染。（記者盧賢秀攝）

    台電協和電廠改建天燃氣第四接收站環評已通過，但環團指協和電廠土壤有多項重金屬污染。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/13 16:20

    〔記者盧賢秀／新北報導〕台電協和電廠四接案環評審查已通過，環團指出協和電廠隱匿土壤有多項重金屬污染，今天到環境部陳情，要求基隆市府與環境部應儘速進廠查證，避免台電湮滅證據。基隆市政府說，環保局將依相關規定，請協和電廠盡速提供完整的調查報告，再邀專家學者研議提出後續最佳處置方案，釐清協和電廠土壤污染事件。

    外木山行動小組召集人王醒之說，上個月環團揭發協和電廠內「多氯聯苯」及「總石油碳氫化合物」土壤污染超過管制標準，吹哨者提供的資料，從2017年發現總石油碳氫化合物污染超標8倍起，但環境部與基隆市府至今沒有任何作為。近日吹哨者又提供資料，揭露協和電廠的土壤還有鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬污染超標情形，要求環境部與基隆市府依法查證，盡速釐清真相與究責。

    市府指出，為求慎重嚴謹處理，環保局將依「土壤及地下水污染整治法」相關規定，請協和電廠盡速提供完整的調查報告及相關資料。環保局將邀請與土壤污染專家及學者共同研議報告內容。希望透過中央主管機關環境部及專家學者之專業意見，提出後續最佳處置方案，釐清協和電廠土壤污染事件。

    環團指台電隱匿協和電廠土壤有多項重金屬污染，今天到環境部陳情。（記者陳怡嘉攝）

    環團指台電隱匿協和電廠土壤有多項重金屬污染，今天到環境部陳情。（記者陳怡嘉攝）

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