雲林縣史上首位農會女性理事長 林內鄉女力上場

林內鄉農會改選完成，徐秀珠（中）當選理事長，是雲林縣史上第一位農會女性理事長，左為常務監事張新發、右為總幹事黃國洲。（記者黃淑莉攝）

2025/03/13 15:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣各鄉鎮市農會改選全部完成，林內鄉農會理事長徐秀珠在眾多男性理事中脫穎而出當選，成為雲林縣史上首位女性農會理事長。

徐秀珠現年69歲，本身也是農民，種植水稻、玉米，加入農會會員多年，40多歲時擔任農會會員代表，20多年來也曾擔任理事、監事，本屆為常務監事，這次改選投入理事選舉，9席理事她獲9票支持當選理事長。

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林內鄉農會總幹事黃國洲指出，徐秀珠勤儉持家，為人隨和、熱心，就像鄰家的婆婆媽媽，對農會事務都很熱心參與及協助，不論是家政班、社區宣導，農民有事情或意見，她都會在第一時間向農會反應。

黃國洲表示，女性細心，看事情角度與男性不太一樣，這次改選林內農會41席會員代表中有8席是女性，占2成，女性理事長也是全縣唯一，期望透過女力上場讓農會有更多改變，在業務推動上及工作效率也有更好的成績。

黃國洲說，未來農會持續推廣、行銷林內紅透台灣木瓜等農產品外，會在食農教育上再加強，目前每年約20多場，吸引來自全國民眾參加，有不少是三代同堂一起來，從產地體驗認識農作並與生產者建立關係，未來直接訂購，可節省中間的成本。

黃國洲表示，食農教育也提升農民的自信，農民不只是農業從事者也是講師，進而留住青農，農會青年農民產銷班成員這幾年增加76人，而且都是夫妻一起留下來，林內農業的未來看得見希望。

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