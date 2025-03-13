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    郵局系統大當機民眾傻眼 中華郵政14:15搶修完成

    中華郵政系統13日中午驚傳系統當機。（記者林志怡攝）

    中華郵政系統13日中午驚傳系統當機。（記者林志怡攝）

    2025/03/13 14:46

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政系統13日中午驚傳系統當機，民眾在郵局辦理臨櫃業務，或在ATM領錢時無法作業，也有民眾在ATM領錢扣款，機台卻未吐鈔的情況。中華郵政公司表示，系統異常原因仍有待釐清，但初步推測系統異常與中華電信網路骨幹有關，系統網路連線已在下午2時15分恢復正常。

    中華郵政公司總經理江瑞堂指出，13日大約11時34分中華郵政系統發生異常並接獲通報，櫃檯與自動櫃員機因此運作異常，以北部問題較嚴重，實際原因仍待調查，但初步推測可能與中華電信網路骨幹異常有關，目前相關問題仍在持續排除中。

    對於民眾反應，在機台異常期間提領的款項，從帳戶內有扣款、機台卻沒有吐鈔一事，江瑞堂說，待系統修復後就會正常結算款項，民眾提領卻未取得現金的金額，也會回充到帳戶內，請公眾不用擔心，但目前還無法掌握確切的修復時間。

    江瑞堂說，系統異常期間，民眾可能無法透過機台或郵局系統進行交易，需要等候較長時間，民眾若有急需，可以先採離線作業方式解決。

    此外，中華電信說明，今日全區網路不穩定，影響全區窗口作業及ATM，中華郵政表示最深歉意，公司已積極尋找原因，至於同時間中華電信的機房執行設備異動是否為這次系統異常主因，也已同步請中華電信處理中。

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