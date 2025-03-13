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    交通部擬提高撞傷行人罰則 駕駛團體嗆「包圍交通部」抗議

    交通部長陳世凱昨天（13日）宣布，將提高車輛駕駛撞傷行人的罰則，最快6月實施。（資料照）

    交通部長陳世凱昨天（13日）宣布，將提高車輛駕駛撞傷行人的罰則，最快6月實施。（資料照）

    2025/03/13 15:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱昨天（13日）宣布，將提高車輛駕駛撞傷行人的罰則，最快6月實施。全國汽車駕駛人權益聯盟批評，重罰不符比例原則，也打算號召駕駛人包圍交通部抗議。

    去年全國有366名行人被車輛撞死，許多人批評各縣市政府仍未將行人安全環境改善得更完善。陳世凱昨天指出，行人若走在斑馬線上仍被車輛撞死是「國恥」，交通部將提高車輛撞傷、撞死人的罰則。

    陳世凱將加嚴現行裁罰基準，行政處罰部分，將致人輕傷從罰鍰7200元提高到1萬8千元，吊扣駕照從1年延長為1年到2年；致人重傷和致人死亡，一律罰3萬6千元並吊銷駕照，研擬5年不得考照。陳世凱表示，後續會邀集相關單位研商裁罰細則及處罰條例修正作業。

    全國汽車駕駛人權益聯盟則不滿重罰不符比例原則，並發表聲明批評政府無能，無法有效處理交通問題，並強調，聯盟從2023年6月就提出人車分流的政策，無奈無能的交通部，歷經3任部長，仍看不到事態的嚴重性，繼續殘害行人的安全，「一味地提高罰則有用嗎」？

    全國汽車駕駛人權益聯盟稱現在是「行車地獄」，倒楣的行人被分心的駕駛撞死；倒楣的駕駛等著將滑手機而不注意路況的行人撞死，並稱「政府無能才是國恥」。聯盟指出，不排除號召全體國人同胞，去交通部周圍好好視察斑馬線，並喊話提高行人闖紅燈罰則至1.8萬元。

    陳世凱今天（13日）再度強調，加重罰則部分最快今年6月上路，而吊扣駕照不得考照時間延長修法部份，預計5月底送行政院。

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