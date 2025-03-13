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    黑馬逛大街嚇壞用路人 遇女警竟討拍「乖乖就範」

    黑馬見女警到來後相當溫馴。（圖由民眾提供）

    黑馬見女警到來後相當溫馴。（圖由民眾提供）

    2025/03/13 16:00

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今天凌晨4點多，有1匹黑馬在頭城鎮環鎮東路二段道路上逛大街，駕駛見狀嚇得趕緊報案，警方獲報派遣1車、2人到場，未料黑馬一見女警後異常溫馴，猶如知道做錯事般低頭討拍，最後被飼主牽回附近馬場，警方也依法開罰。

    警方在今天凌晨獲報，環鎮東路二段道路上有馬匹奔跑，立即派遣警力前往處理，經查是附近私人馬場，有匹黑馬自馬場竄出後，由東往西橫越馬路，最後漫步於路邊。

    員警獲報到場，先將警車停在遠方，然後慢慢步行接觸馬兒，深怕牠再受驚擾刺激而逃竄，女警近身接觸後，黑馬相當溫馴，還頻頻低頭向女警撒嬌，模樣可愛乖巧。

    因附近就是私人馬場，警方也隨即聯繫馬場主人，不到半小時邱姓飼主趕到，在女警陪同下，將黑馬牽回馬場，飼主則被依違法交通管理處罰條例，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通，處300元至600元以下罰緩。

    礁溪警分局表示，民眾如有飼養牲畜，應注意勿讓牲畜自行上路，若致生事故時，飼主須負擔相關刑事、行政及民事責任。

    女警陪同飼主及馬兒回到附近馬場。（圖由民眾提供）

    女警陪同飼主及馬兒回到附近馬場。（圖由民眾提供）

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