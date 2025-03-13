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    教育部送師資生出國見習 9年2355人赴芬蘭等國

    教育部補助師資培育大學送學生出國見習和服務，將在3月15日至16日在台北松菸舉行「師資培育的關鍵驅動力：國際連結X師培USR」成果展。（圖由教育部提供）

    教育部補助師資培育大學送學生出國見習和服務，將在3月15日至16日在台北松菸舉行「師資培育的關鍵驅動力：國際連結X師培USR」成果展。（圖由教育部提供）

    2025/03/13 15:48

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部補助師資培育大學送學生出國見習和服務，9年來送出2355名大學師資生，分赴芬蘭、加拿大、美國、日本等國見習，也推動國際史懷哲計畫，送師資生赴肯亞及尼泊爾等提供服務，將在3月15日至16日在台北松菸舉行「師資培育的關鍵驅動力：國際連結X師培USR」成果展。

    教育部師藝司科長卓意屏說明，教育部補助師資培育之大學，辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫，到今年邁入第10年，已補助281個計畫、共2355位師資生赴國外進行教育見習、教育實習與國際史懷哲服務，為讓各校豐碩的成果呈現給大眾，今年汲取112年成功在北中南展出經驗，將成果發表分場次、跨縣市辦理，屏東及高雄已陸續展出。

    今年成果展展示13所師培大學、28個計畫的執行成果，足跡跨日本、加拿大、印尼、芬蘭、美國、紐西蘭、越南、新加坡、澳洲、尼泊爾、印尼、肯亞、泰國等國，師資生們深入了解各國教育現場，親身體驗不同的教學模式與文化氛圍，強化自身的專業能力，更培養深厚的教育、愛與人文關懷。

    以赴北歐芬蘭的幼兒教育見習為例，師資生們以參與觀察方式，親身體驗芬蘭的幼兒教育理念與實踐，他們發現，芬蘭的幼兒教育強調遊戲與探索，注重培養孩子的自主性與創造力，以孩子為中心的教育模式，帶來深刻的啟發。

    此外，有師資生赴開發中國家如肯亞、尼泊爾執行國際史懷哲服務，在資源匱乏的地區，以無私的愛心與專業，為當地的孩子們提供教育機會，這種跨越國界的教育服務，讓人文關懷與教育愛在偏遠地區播種與發芽，也讓師資生們深刻體會到教育的真諦。

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