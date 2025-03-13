勞團籲「還7天國假」 行政院：持續搜集意見

勞團「尊嚴勞動修法聯盟」今（13）日尊在滂沱大雨下於行政院門口抗議與陳情，要求「民進黨政府還來7天假」，同時勞退應提高，「雇主提撥率」從現行6%，比照公務人員的9.75%。（記者劉信德攝）

2025/03/13 14:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕勞團「尊嚴勞動修法聯盟」今（13）日在滂沱大雨下於行政院門口抗議與陳情，要求「民進黨政府還來7天假」，同時勞退應提高，「雇主提撥率」從現行6%，比照公務人員的9.75%。對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，對於勞團呼籲增加國定假日部分，這必須通盤考量、持續搜集意見；至於勞退提高部分，因為涉及層面也廣，仍須搜集意見、尋求共識。

尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍指出，民進黨政府從2016年修改勞基法，刪除勞工7天假，迄今執政8年，全國勞工以800萬人計，每人每年損失7天，總計已經讓全國勞工損失4億4800天的國定假日。

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聯盟強調，恢復7天假未限定要與過去7天完全相符，可考量延長現有國定假期天數，或是平衡下半年度國定假日天數較少，包含恢復元旦隔日放假、增加春節農曆初四放假、增加中秋節假期，或是將7月15日解嚴紀念日定為國定假日等。現場也高喊「國假增加要足夠、勞退提高要有感、卓院長別讓人民失望 」等語，並表態若政府團隊未能有具體行動，聯盟將於4月展開絕食抗議。

政府2016年通過一例一休修法，同時搭配刪除勞基法規範的7天假，包含元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日，以及行憲紀念日。

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