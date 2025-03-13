清明節免塞 北市府提供5線掃墓公車 3/15起免費搭

北市公運處說明掃墓公墓區交通管制流程。（記者劉詠韻攝）

2025/03/13 15:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕清明節將至，考量掃墓人潮將在連續假日達最高峰，墓區周邊道路狹窄，為了方便民眾掃墓及車輛通行，警方將加強交通疏導、取締違規攤販及拖吊違規停車。台北市交通局並表示，從3月15、16、22、23、29、30日及4月3日至6日；該10日從5時30分至傍晚5時，部分路段禁止汽車、機車行駛，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

依據歷年民眾掃墓期間需求，預估連續假期首日掃墓人潮將是最高峰，交通局呼籲民眾盡量避開尖峰期間，多利用大眾運輸轉乘掃墓公車，以減少墓區道路的車流。平日掃墓闢駛1段票收費的112路掃墓公車（捷運動物園站-富德靈骨樓），營運時間從上午8時至傍晚時，每日8車次於動物園站2號出口發車。

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針對民眾假日掃墓免費接駁公車，交通局指出，木柵線可從捷運動物園站1號出口搭乘，行經萬福橋、富德靈骨樓；南港線行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓，而軍人公墓線則行經南港軍人公墓及忠靈堂，皆可在捷運昆陽站搭乘270、小12、藍25公車，或於捷運南港展覽館站搭乘205及北環幹線至中華科技大學後，再轉乘掃墓公車南港線。

另外，崇德線可從捷運麟光站搭乘，行經崇德街及富德公墓辦公室，鑒於崇德街道路狹窄會車困難，該線以中型公車營運為主，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

交通局也說，陽明山線行經惇敘工商、陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508（含區）、536、小8（含區）、小36，或在捷運北投站轉乘230、小7及小25公車惇敘工商轉乘掃墓公車陽明山線。

台北市交通局在清明節前安排5線掃墓公車，方便民眾掃墓祭祖。（台北市交通局提供）

清明節將至，富德及軍人公墓假日掃墓公車將自3月15日啟動。（台北市交通局提供）

清明節將至，陽明山靈骨樓假日掃墓公車將自3月15日啟動。（台北市交通局提供）

清明節前的平日時段，交通局安排公車往返捷運動物園站及富德靈骨塔。（台北市交通局提供）

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