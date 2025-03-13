營養午餐銀絲捲擠出大量炸油 成大南工：已要求廠商改善

學生徒手從銀絲捲擠出大量的油。（記者劉婉君翻攝）

2025/03/13 15:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市國立成功大學附屬台南工業高級中等學校昨（12）日午餐供應的銀絲捲，有學生徒手擠出大量炸油，讓學生傻眼「擠出來的油都可以炸薯條了」，相關影片引發熱議。校方表示，已進行檢討，會要求廠商改善，未來炸物供應時應加濾油網及吸油紙，避免類似情形再發生。

有讀者向本報投書指出，成大附屬南工昨天午餐的銀絲捲全是油，學生健康危機，平時午餐菜色也時常過油過鹹，雖然曾在學校午餐建議調查表反應，但都沒有改善。

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從影片中可看到學生徒手就從銀絲捲擠出大量油，讓不少民眾看到也直呼「誇張」。

成大附屬南工學務處主任敖克定表示，針對昨天的銀絲捲過油一事，已經進行檢討，校方希望學生都能吃到熱熱的食物，未來只要有炸物菜色時，會要求廠商要在鍋底放置濾油網及吸油紙，避免食物冷掉或較慢食用時會有過多油脂殘留。

至於讀者投書菜色時常過油過鹹一事，敖克定說，學校午餐每天供應給2000多名學生食用，都會進行學生回饋問卷調查及開會檢討，校方對於學生的回饋都會很重視，但根據問卷統計，學生反應普遍滿意，學校及餐廳也有營養師，每週配菜都會公告，每天菜色也會拍照上傳，並留存3天。校方近日會再召開營養午餐的會議。

學生徒手從銀絲捲擠出大量的油。（記者劉婉君翻攝）

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