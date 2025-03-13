捨白大褂下地種田 新埔青農楊智平走自己的人生路

新竹縣新埔青農楊智平是家裡第五代「農」的傳人。（記者黃美珠攝）

2025/03/13 16:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣青農楊智平從科技大學畢業後，隔年就拿到檢驗師執照，還獲3家醫院徵詢工作意願。但他捨去即將上身的白大褂，穿上了雨鞋、戴上斗笠回到田野下地耕種，初心很簡單，就是不想讓父祖輩留下的田園最終走向荒蕪。

「八年五班」的楊智平直言，從小就跟著老爸楊金鑫務農，大學之前都很討厭農事，直到大學畢業後考取檢驗師執照，準備奔赴白色巨塔之際，發現老爸農事缺工，讓他腦袋閃過「這樣好像不對」的念頭。

請繼續往下閱讀...

他知道自己一旦脫離了農村坐進了辦公室，當爸爸年紀大了、無法再勞動時，家裡的農田、果園接著就要荒蕪了。想到地荒了可惜，再加上客家人不忘根本的性情，他興起「與其替人作嫁，不如為自己上班」的念頭，毅然回歸田園務農。

楊智平的決定一度讓看天吃飯一輩子的阿公、阿婆反對，嘮叨不已，阿公甚至還以為他是失業了而逃避。

楊智平作為第五代「農」的傳人，自我定位是個「現代農夫」。拋開過去所學，從基礎生物學、植物栽種學從頭學起，也認真認識肥料、學習了解大氣氣候變化以精進管理，還摸索行銷和市場區隔等門道，掌握當代食農教育等農業政策的核心；就連水電、油漆、木工等工事也得全靠自己動手。這些教會他：農業一點都不簡單，腦袋若沒有知識根本沒法當農夫！

為了不看老天爺的臉色，楊智平多樣化自家作物，跳脫農民年僅一穫或兩穫的框架，讓自己月月都能有收成。

楊智平把近2甲的農地劃分為10個作物區，光是水果就種有草莓、水梨、柑橘、樹葡萄、芭蕉、波羅蜜等，也種了油茶樹提煉茶油，還跨足養殖漁業。

他直言，務農的第一年都花在學習上、幾乎沒有收入，但第二年以後，實際的農產所得卻已不遜領月薪的檢驗師，還多賺了很多自己的時間，不會朝九晚五地被工作纏綁。所以他認為當農夫雖然辛苦，但也能走出不一樣的人生。

新竹縣新埔青農楊智平捨去即將上身的白大褂，穿上了雨鞋回到田野下地耕種，為的就是不讓祖輩留下的田園最終走向荒蕪。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法