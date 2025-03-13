台東外海規模5.7地震 未來1週恐再有規模4以上地震

今日下午台灣東部海域發生芮氏規模5.7的地震。（圖由中央氣象署提供）

2025/03/13 14:16

〔記者林志怡／台北報導〕今日下午台灣東部海域發生芮氏規模5.7的地震，地震深度僅12.5公里，台東測得最大震度4級，且幾乎全台各地有感，中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，未來3天至1週內不排除再有規模4至5的地震發生，民眾務必注意防震。

中央氣象署說明，台灣東部海域處於13日下午1時9分發生芮氏規模5.7的地震，地震深度僅12.5公里，屬於淺層地震，台東縣成功、花蓮縣富里等測得最大震度4級，高雄、嘉義、台南、雲林等其他縣市也測得3級震度，其餘各地也都有震度1、2級震度，幾乎全台有感。

請繼續往下閱讀...

廖哲緯指出，台灣位於板塊交界帶，東部外海也是地震活躍的區域，今日氣象署針對台東縣、花蓮縣發布國家級警報，震度都有達到4級，且這次地震與0403地震、0121地震都沒有關聯性，屬於單一事件，不排除未來3天至1週仍有規模4至5的地震發生。

此外，廖哲緯提醒，接下來幾天受到鋒面影響，各地都是陰時有雨的天氣，而去年起多場地震造成部分地區地質鬆軟、脆弱，民眾進入山區務必留意坍方與落石風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法