最新QS世界大學學科排名 中山大學20學科入榜居全國第5

高雄國立中山大學20個學科受國際肯定，入榜學科數躋入全國前5強。（記者黃良傑攝）

2025/03/13 16:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布最新2025世界大學學科排名，國立中山大學共20個學科入榜，僅次於台大、成大、清大及陽明交大，居全國前五強，相較去年排名、入榜學科數大幅增加，共有5個新入榜學科，校方強調將會持續辧好大學。

新入榜的5個學科包含現代語言、醫學、環境科學、政治及國際關係學、社會學；中山大學校長李志鵬表示，中山今年表現亮眼，此次排名榜單中，展現理工與人文社會並重的發展優勢，五大領域皆有學科入榜。

請繼續往下閱讀...

本年度全球至少有一學科入榜的學校共計1747所，國內有學科進榜的學校共27所，就領域排名而言，中山大學的「社會科學與管理」、「自然科學」、「藝術與人文」及「工程與科技」領域名列全球Top 550，其中「社會科學管理」名列全球第401至450名，為國內第6名。

理工領域維持多個學科入榜，如電腦科學與資訊系統、化學工程、機械工程、化學等學科名次均有進步，並增加了環境科學進入全球排名；此外，中山大學於2022年正式成立醫學院，是中山在推展醫學教育與研究的重要里程碑。本次醫學學科躋身國際排名，不僅肯定了中山大學在醫學領域的學術實力，也使其未來發展備受矚目，並有望為南台灣的醫療發展注入新動能。

人文社會領域方面，中山大學除了英語文學、經濟與計量經濟等學科排名提升，更新增了現代語言、政治及國際關係學、社會學等學科，顯示中山在不同學術領域的均衡發展與持續精進。中山大學將秉持「藝文與包容（Artistic & Inclusive）、前瞻與創新（Advanced & Innovative）」的理念，以（AI）2持續成為一所人文與理工並重的全方位大學。

中山大學校務研究辦公室主任李哲欣表示，本年度全球至少有一學科入榜的學校共計1747所，國內有學科進榜的學校共27所。就領域排名而言，中山大學的「社會科學與管理」、「自然科學」、「藝術與人文」及「工程與科技」領域名列全球Top 550，其中「社會科學管理」名列全球第401至450名，為國內第6名。而在學科排名方面，排名全國前五強的學科包括經濟與計量經濟（第二名）、英語文學（第三名）、農業與林業（第三名）、政治及國際關係學（第三名）、數學（第五名）、會計及財務（第五名）、商業及管理（第五名）。其餘入榜的學科還包括現代語言、電腦科學與資訊系統、化學工程、電機工程、機械工程、生物科學、醫學、化學、環境科學、材料科學、物理與天文學、教育及社會學等學科。

QS學科排名每年針對五大領域及其所屬學科進行評比，評比指標包含了學術與業界的聲望調查、論文引用及影響力，部分學科也納計了國際研究網絡（IRN）指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法