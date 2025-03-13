留住農村技藝 農村水保署推計畫盼社區提案

抱墩捕魚法是澎湖當地特色漁法。（資料照）

2025/03/13 15:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣農村有許多瀕臨失傳的技藝，為留住這些技藝，農業部農村水保署於2020年起推動農村好藝計畫，委託專業團隊調查保存技藝，為讓技術真正傳承，今年則計畫新增由社區提案並推廣，申請期間將至17日截止。

隨農村高齡化，許多傳統技術也面臨失傳的危機，為留住農村文化，農村水保署推動農村好藝計畫，推動以來留住許多可能只能留在博物館或歷史文獻的農村工藝，包含用蕉絲編織，還有隨製作柿餅發現的台灣獨有柿染工藝等，以及搭建竹管屋、糖師熬糖、製作蓑衣、柴燒醬油、柴燒桂圓、澎湖當地的抱墩捕魚等，都透過該計畫留住技術的操作步驟與影音紀錄。

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農村水保署農村建設組組長陳玲岑表示，計畫推動是因意識到再不趕快記錄，技術就要失傳，計畫一開始是委託專業團隊紀錄製作成電子書和影音紀錄，今年徵件計畫則希望由社區由下而上推廣，因此希望可由社區提案，並由政府提供推廣行銷費，她舉澎湖抱墩捕魚為例，隨推廣該農村技藝，抱墩捕魚也成為澎湖農村旅遊不可錯過的體驗，也盼未來更多農村技藝可結合旅遊，走入更多人的記憶裡。

技藝在今代面臨的問題不只是技術的保存，找不到心血投入，以及如何商品化販售更是大難題，陳玲岑表示，農村好藝計畫今年新增徵選類別，包含「技藝保存類」著重紀錄並保存具地方代表性的文化技藝，「傳承推廣類」支持農村社區辦理文化傳習人才培力課程，「技藝活用類」則鼓勵創新設計，讓農村文化融入現代生活，另外農村水保署也將透過其他措施支持農村技藝商品化販售，讓產業永續。

農村好藝計畫今年度徵件申請時間即日起至3月17日下午5時止。

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