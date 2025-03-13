長照3.0明年上路 衛福部規劃：年輕人中風納入照顧

台灣2025年步入超高齡社會，行政院長卓榮泰今（13）日於院會聽取「長照2.0階段性成果與未來展望」簡報後表示，衛福部將自2026年起推動「長照3.0計畫」。（行政院提供）

2025/03/13 14:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣2025年步入超高齡社會，行政院長卓榮泰今（13）日於院會聽取「長照2.0階段性成果與未來展望」簡報後表示，衛福部將自2026年起推動「長照3.0計畫」，供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，以達健康老化、在地安老、安寧善終的願景。衛福部則表示，考量中風有年輕化現象，未來年輕人若中風也可享有長照服務。

衛福部說明，長照2.0在各界積極協助推動下，已有具體進展，相較於2016年，經費成長為18.7倍達926億元、人力成長近4倍達10萬人、服務人數成長為8.4倍達75.6萬人、據點成長為20.9倍達1萬5千處、服務效率（出院後接受長照服務）縮短13倍為4天，個案整體服務滿意度近9成。

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根據規劃，「長照3.0計畫」將於2026年啟動，核心主軸將在長照2.0社區多元服務基礎上，強化醫療及照顧的整合，增進對中重症的照顧。長照3.0計畫將以「健康促進」、「醫療照顧整合」、「積極復能」、「提升機構量能」、「強化家庭支持」、「導入智慧照顧」、「落實安寧善終」及「人力專業發展」等八大目標，同時打造居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，並因地制宜。

衛福部次長呂建德表示，「長照3.0」已設定4個重要目標，首先是「10分鐘照顧圈」，要讓民眾在10分鐘內獲得有效服務，目前據點數目已由原本720點成長到1.5萬點，未來質與量還會持續提升。

呂建德說明，第二是「離院後長照服務零時差」，目前出院準備已從51.9天縮短至4天，未來希望達到「-1天」，在患者出院前一天就要過去，以提供零時差、無縫接軌的服務；第三是「醫照整合」，納入大家醫計畫、在宅醫療；第四是「擴大服務人數」，除了現行65歲以上與55歲以上的原住民、身心障礙者，考量中風有年輕化現象，未來年輕人若中風也可享有長照服務，藉此引入賦能。

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