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    全國技能競賽南區賽3/24登場 13歲國二生拚圓夢

    技能競賽青少年組「漆作裝潢」職類選手陳泰旭，是勞發署雲嘉南分署培訓的選手，才國二生，日練10小時以上，期許自己奪金。（圖由雲嘉南分署提供）

    技能競賽青少年組「漆作裝潢」職類選手陳泰旭，是勞發署雲嘉南分署培訓的選手，才國二生，日練10小時以上，期許自己奪金。（圖由雲嘉南分署提供）

    2025/03/13 14:27

    〔記者楊金城／台南報導〕第55屆全國技能競賽的北、中、南分區賽將在3月24日至29日同步在全台登場，其中，南區賽將在勞動力發展署雲嘉南分署等8個競賽場地舉行，青少年組與青年組共計64個職類，超過1100名選手同場較勁，爭奪晉級全國賽資格。

    青少年組在24、25日競賽，26日公布成績；青年組在27、28日競賽，29日成績。競賽涵蓋銲接、西點製作、展示設計、資訊網路布建、冷凍空調、漆作裝潢、機器人系統整合等多個技術類別。分區賽各職類前5名選手可晉級7月全國賽，而全國賽前3名選手有機會保送國立科大。

    勞發署雲嘉南劉邦棟今天（13日）表示，選手們需在限定時間內完成高難度挑戰，充分展現精湛技術與創新應用能力。這場競賽不僅是對技術實力的驗證，更是發掘未來產業菁英，進一步提升台灣技職教育的國際競爭力。

    雲嘉南分署培訓的最年輕參賽者是年僅13歲的陳泰旭，就讀台南市安南國中二年級。他自小受「美容美髮」國手母親影響，國小畢業前便決心投身技職領域，並在練習短短不到2年時間內，代表參加「漆作裝潢」職類南區賽。他每日刻苦訓練，在分署訓練師林裕強的指導下，進步神速，甚至將自家車庫改造成練習場，力求在本屆競賽中奪冠。

    本屆南區賽，雲嘉南分署共派出183名選手，涵蓋25個職類；南區賽比賽場地在雲嘉南分署、成大南工、新營高工、育德工家、嘉南藥理大學、南台科大、中華醫事科大及台南應用科大等8個場地。

    劉邦棟說，全國技能競賽是技職教育界的年度盛事，以促進技職教育發展、培育優秀技能人才。

    技能競賽分區賽是全國賽的前哨站，吸引技能界菁英齊聚一堂，爭奪全國賽的門票。（資料照）

    技能競賽分區賽是全國賽的前哨站，吸引技能界菁英齊聚一堂，爭奪全國賽的門票。（資料照）

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