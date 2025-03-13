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    竹縣輔導露營區合法化67家過1階 今年底將再添50家

    新竹縣目前營業中的既有露營場共有279家，僅7家合法，如圖的非法業者中，有161家申請縣府輔導合法化。 （記者黃美珠攝）

    新竹縣目前營業中的既有露營場共有279家，僅7家合法，如圖的非法業者中，有161家申請縣府輔導合法化。 （記者黃美珠攝）

    2025/03/13 14:39

    〔記者黃美珠／新竹報導〕在全台露營區多不合法之下，新竹縣政府交通旅遊處去年配合中央啟動輔導機制，目前縣內315家既有的非法業者跟新申請設置的露營區業者，已有67家通過合法化的第一階段、取得土地使用許可，今年計劃再添50家跨過一階，明年這117家有心合法經營的露營區，就能攜手一起朝爭取通過第2階段、辦理露營場設置登記「齊步走」。

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，依據中央的相關法令規定，要成為合法露營區，業者要提出申請，且先後通過第1階段取得土地使用許可，和第2階段完成辦理露營場的設置登記。

    但因第2階段涉及水土保持、還有建照、消防等的申請，需花費較多時間和財力，所以新竹縣迄今還沒有業者提出，縣府交旅處預計5月之前會提供申請書範例放在縣府官網供業者參採，以利後續輔導第2階段的合法化工作。

    陳盈州說，截至去年為止，全縣營業中的既有露營場共有279家，其中7家是合法經營者，分屬遊樂業或休閒農場。剩下272家是既有的非法業者，他們中有161家申請縣府輔導朝合法化邁進，目前通過第1階段的有23家。

    此外，縣府也收到154家新設露營場的業者申請，有44家也已通過1階要朝2階努力。等於全縣現有或將新設的315家業者，提出申請接受輔導合法化後，有67家成功跨過了第1階段，取得了土地的使用許可；縣府交旅處今年因此再爭取中央補助450萬，以年底前再添50家通過1階為目標，持續輔導轄內的露營區業者合法化。

    至於新竹縣內7家合法露營場有：大山北月~大山背客家人文生態館、大山背休閒農場的大山背小曠野營地、小叮噹科學主題樂園的露營場、想想山休閒農場、新竹縣立峨眉國中露營場（峨眉營地）、萬瑞森林樂園、以及築夢山城休閒農場。

    縣府交旅處呼籲「露友」們享受露營樂趣的同時，也務必慎選業者安全從事露營活動。

    小叮噹科學主題樂園的露營場是新竹縣7家合法露營場地之一。（記者黃美珠攝）

    小叮噹科學主題樂園的露營場是新竹縣7家合法露營場地之一。（記者黃美珠攝）

    小叮噹科學主題樂園的露營場是新竹縣7家合法露營場地之一。（記者黃美珠攝）

    小叮噹科學主題樂園的露營場是新竹縣7家合法露營場地之一。（記者黃美珠攝）

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