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    陽明山第一公墓交管措施 北投警公布

    警方將在陽明山第一公墓周邊進行交管。（記者王冠仁翻攝）

    警方將在陽明山第一公墓周邊進行交管。（記者王冠仁翻攝）

    2025/03/13 14:04

    〔記者王冠仁／台北報導〕清明連假將至，警方預估近來將陸續出現掃墓人潮與車潮，對此，北市警北投分局由於轄內有陽明山第一公墓，為避免掃墓人車影響交通，在今天宣布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制區域時，要遵守現場員警指揮疏導。

    北投分局指出，為確保民眾順利至陽明山第一公墓追思祭祖，並兼顧周邊道路交通安全及秩序，將運用警力及義交等人員，於周邊道路實施疏導管制措施，相關作為如下：

    一、管制期間：3月15、16、22、23、29、30日、4月3日至6日，每日5時30分至17時。

    二、管制區域：將於陽明山第一公墓入口處啟動交通管制，除公車、機車及持有本市殯葬管理處核發之通行證之車輛外，其餘車輛將禁止進入，沿線道路將加強取締違規停車執法。

    三、配套措施：

    （一）提供惇敘工商停車場供掃墓車輛停放，開放時間為5時30分至17時30分，出、入口採單行管制，並設有義交協助指引，請民眾由惇敘工商側門（行義路側）進入，再從正門口（泉源路側）駛離。

    （二）於「惇敘工商」及「陽明山第一公墓靈骨塔」設置接駁站牌，提供免費掃墓專車服務，另設有復康巴士，供年滿70歲以上長者及身心障礙者免費乘坐（以1人陪伴為原則）。

    警方呼籲，提醒用路人行經路口應遵守「慢、看、停」原則，禮讓行人優先通行，行車勿超速、勿酒駕，轉彎或變換車道應使用方向燈。

    警方今天公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方今天公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方將在陽明山第一公墓周邊進行交管。（記者王冠仁翻攝）

    警方將在陽明山第一公墓周邊進行交管。（記者王冠仁翻攝）

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