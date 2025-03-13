韓網紅遊蘭展 推6處必看景點

韓國超人氣Youtuber英玹參觀2025台灣國際蘭展，製作影片上架頻道，推薦6個必看亮點。（圖由市府提供）

2025/03/13 13:34

〔記者王涵平／台南報導〕韓國超人氣Youtuber英玹參觀2025台灣國際蘭展，製作影片上架頻道，推薦6個必看亮點，也搭乘烏樹林糖廠的復古五分車前往蘭展，參觀完後再回糖廠遊覽。

英玹看到壯觀的蘭花造景大聲驚呼：「超厲害！我好像是在作夢一樣！」，整理出包括主題館的蘭花通道、鏡像蘭花區、海外景觀、競賽花展區，以及生活館的各國景觀花藝創作和蘭花沉浸式數位體驗等6處必看。

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主題館由8至10萬朵蘭花組成的花之幻想走道，英玹直呼若在此浪漫的場景，無論是告白、求婚都非常適合。

主題館海外景觀展出台灣以外的蘭花，英玹說，蘭花在韓國不僅昂貴且少見，更別說沒有機會可一次看到各國的蘭花。

除參觀蘭展，英玹特別推薦順遊雅聞湖濱療育森林，有蘭展結合玫瑰花舉辦的小特展，感受蘭花不同的樣貌。

韓國超人氣Youtuber英玹參觀2025台灣國際蘭展，製作影片上架頻道，推薦6個必看亮點。（圖由市府提供）

韓國超人氣Youtuber英玹參觀2025台灣國際蘭展，製作影片上架頻道，推薦6個必看亮點。（圖由市府提供）

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