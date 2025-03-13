宜蘭10名高中生赴美交流 肩負宣傳宜蘭文化之美

宜蘭高中2年級學生薛宜倢分享，首次前往美國並在當地度過農曆新年，讓她非常難忘，是難得能夠拓展視野的機會。（記者王峻祺攝）

2025/03/13 13:31

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭高中、蘭陽女中共10名高中生，今年1月首度前往美國佛羅里達州參加「國際學生高峰會」，與來自全球15個國家、上百名學生交流，他們不僅赴美學習，還肩負宣傳宜蘭文化之美重任，更以陶、直笛演奏台灣經典歌曲望春風，令全場驚艷，今天到宜蘭市公所分享成果，獲頒10萬元獎勵金。

宜蘭市公所與宜蘭姊妹市促進會攜手合作，協助宜中、蘭女各5名高一、高二學生，赴佛羅里達州鯧鰺灘高中交流，與各國學生進行為期10天的文化展演、課堂報告及文化展覽，每人團費約7萬元，市公所將透過獎勵金予以部分補助。

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赴美交流的10名學生今天到宜蘭市公所分享學習體悟，讓從未到美國的市長陳美玲相當羨慕，會後還一起自拍合影並跳舞，師生感謝市公所及姊妹市促進會的經費補助，支持他們拓展國際視野，也讓多國學子看見台灣、宜蘭。

宜蘭高中2年級學生薛宜倢分享，首次前往美國並在當地度過農曆新年，讓她非常難忘，是難得能夠拓展視野的機會，尤其又可認識各國風俗習慣，也在寄宿家庭的充實安排下，走訪當地許多知名景點和訪友，充分感受滿滿的「美式熱情」，而她也不忘宣傳宜蘭之美，進行更深入的友好交流。

宜蘭市長陳美玲說，市公所秉持幸福宜市、閃耀國際理念，致力提供青年學子更多國際交流機會，讓年輕人可以走向國際舞台，感謝促進會的支持，協助推動交流計畫，並鼓勵更多學子勇敢追夢，讓宜蘭市更具國際競爭力。

宜蘭高中校長張以方說，國際高峰會匯聚世界各地優秀學子，不僅交流語言，更透過文化、傳統習俗分享及美食交流等活動，深入認識每一個國家的歷史背景及價值觀，進而促進跨文化的理解與友誼，感謝市公所的支持，讓學生增加眼界及具備跨文化對話的勇氣。

赴美交流的10名學生，今天到宜蘭市公所分享學習體悟，讓從未到美國的市長陳美玲相當羨慕，會後還一起自拍合影並跳舞。（記者王峻祺攝）

宜蘭高中、蘭陽女中共10名高中生今天到宜蘭市公所分享國際交流經驗，並獲頒10萬元獎勵金。（記者王峻祺攝）

宜蘭高中、蘭陽女中共10名高中生赴美交流，以陶、直笛演奏台灣經典歌曲望春風，令全場驚艷。（宜中、蘭女提供）

宜蘭高中、蘭陽女中共10名高中生，今年1月首度前往美國佛羅里達州參加「國際學生高峰會」，與來自全球15個國家、上百名學生交流。（宜中、蘭女提供）

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