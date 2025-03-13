為期2個月 步步大坑處處特色登山王3/15登場

台中大坑9-1號步道入口意象。（圖由觀旅局提供）

2025/03/13 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕「步步大坑處處特色登山王」活動，將於3月15日開跑！為期2個月。民眾只要在4月14日前攀登大坑9-1、5-1及1號步道，在這3條步道中找到活動立牌，掃描立牌的QRcode，並完成網路抽獎登記，即有機會抽中APPLE WATCH；4月15日至5月14日則有拍照兌禮實體活動，出示與步道入口意象等合照，即可每天（週四公休）至大坑1號登山步道體能訓練場管理室兌獎。

台中市府觀旅局為塑造大坑登山步道「一步道一特色」，去年完成多條步道特色強化，展現各步道獨特的魅力，並根據步道特色及路線難易度，挑選最具特色的3條，分別為親子級9-1號愛戀步道、休閒級5-1號手作文學步道及健腳級1號健身步道，舉辦「步步大坑處處特色登山王」活動。

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這項活動從3月15日起至5月14日止！首先開跑的是3月15日至4月14日的線上抽獎活動，民眾只要在上述3條步道中找到活動立牌，掃描立牌的QRcode，並完成網路抽獎登記，即可獲得抽獎資格，完成不同難度的步道，有機會獲得不同的抽獎獎品，挑戰健腳級1號健身步道還有機會抽中APPLE WATCH。

4月15日至5月14日則有拍照兌禮實體活動，民眾只要在活動期間跟大坑步道的入口意象或里程柱合照，至大坑1號步道體能訓練場管理室出示合照照片，即可獲得客製化馬口鐵鑰匙圈鏡子1個，限量1000份。

觀旅局長陳美秀表示，市府持續辦理大坑各登山步道維護工作，於施工時均採分段封閉施工為原則，各步道如有尚未施工的危險路段，將圍設安全警示帶。目前大坑3-1號、4號、9號及10號登山步道因受去年風災影響，分別有邊坡嚴重崩塌、棧道設施損壞情形，正進行部分或全線封閉施工中，各步道封閉及施工最新資訊可上台中市風景區管理所網站查詢。

民眾在活動期間跟1號步道入口意象等合照，出示照片即可獲得客製化馬口鐵鑰匙圈鏡子。（圖由觀旅局提供）

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