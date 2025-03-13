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    美洲月全食明登場 台灣還要再等半年

    3月14日將有月全食，在美洲及東太平洋地區登場。（圖由台北天文館提供）

    3月14日將有月全食，在美洲及東太平洋地區登場。（圖由台北天文館提供）

    2025/03/13 13:10

    〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（14日）不僅是白色情人節，自1998年起，美國麻省理工學院還將這天賦予獨特意義「圓周率日」，紀念在數學及科學領域中無所不在的常數π（≈3.14）。今年的3月14日，還將有一場精采的月全食，在美洲及東太平洋地區登場。台灣雖不可見此情景，不過台北天文館也彙整各地直播資源，讓國人透過網路共襄盛舉。而台灣要見到月全食奇觀，只要再等半年，9月8日就有機會看見。

    台北天文館指出，今年的π日恰逢月全食，美洲與東太平洋地區可見月食全程，月球在美東時間1時26分起完全進入地球本影，全食過程持續約65分鐘，此時月球被地球大氣折射的陽光照射而呈暗紅色，俗稱「血月」。

    天文館表示，台灣雖無法看見這次月食，不過天文館彙整了各地直播資源，讓國人也能透過網路遠距欣賞這場天文盛事；想親眼目睹月全食奇觀的朋友只要再等半年，台灣將在9月8日0時27分出現月全食。

    天文館補充，圓周率是數學中極為重要的常數，也廣泛應用於天文學研究，無論計算行星軌道、恆星體積、黑洞的事件視界或是宇宙大尺度結構測量等，都可以見到其蹤影。NASA每年這天還會舉辦「Pi Day 挑戰」，邀請全球科學愛好者運用π來解決實際的天文與太空問題；此外，3月14日也是兩位重要科學家愛因斯坦（Albert Einstein）與霍金（Stephen Hawking）的紀念日；1879年π日出生的愛因斯坦奠定了現代宇宙學的基礎；霍金則於2018年π日辭世，他進一步發展了黑洞理論和宇宙演化研究。

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