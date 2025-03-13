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    春遊三鶯慢時光 體驗限量梅甕、梅醬DIY、在地梅酒

    「醃脆梅DIY」將於4月3日至4月27日舉行，3月18日起報名。（記者陳奕劭攝）

    「醃脆梅DIY」將於4月3日至4月27日舉行，3月18日起報名。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/13 12:56

    〔記者陳奕劭／新北報導〕春天適合安排1場文化之旅，「2025春遊三鶯」將在4月3日至6月1日登場，首波「甕藏春梅」醃脆梅DIY，搭配限量限量梅甕 《春語》，展現靜謐之美，「梅醬DIY」完整體驗梅醬製成流程，新北市立鶯歌陶瓷博物館也與在地酒廠合作，推出《晨霧》、《初陽》梅酒，創造春天記憶。

    市府文化局長張䕒育表示，「2025春遊三鶯」規劃4大系列「甕藏春梅」、「春日拾音」、「春光漫步」與「享樂春天」主題，串聯新北市美術館開館系列活動，每個週末輪番舉辦獨立音樂演出、兒童劇團、三鶯美學體驗與主題市集等精彩的展演活動，感受地方文化與生活美學的結合。

    陶博館館長張啟文指出，今年「甕藏春梅」打造限量梅甕《春語》，設計靈感來自春天萬物復甦的自然細語，松石綠款限定的「醃脆梅DIY」將於4月3日至4月27日舉行，3月18日起報名，每人每甕原價899元，3月31日前報名享799元。「梅醬DIY」體驗4月26、27日、5月3、4日登場，每場次250元，4月1日起開放報名，學員能完整體驗梅醬製成流程，再裝封進玻璃瓶帶回滿溢梅香。

    張啟文說，陶博館攜手鶯歌在地酒廠，推出石門煙燻鐵觀音風味《晨霧》、三峽柚香白茶風味《初陽》，感受梅酒清新氣息，每瓶售價499元。更多資訊請上陶博館官網粉絲專頁查詢。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「甕藏春梅」醃脆梅DIY，打造限量梅甕《春語》， 3月31日前報名享早鳥優惠價。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

    「甕藏春梅」醃脆梅DIY，打造限量梅甕《春語》， 3月31日前報名享早鳥優惠價。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

    梅香滿溢「梅醬DIY」，簡單好玩體驗價250元，4月1日起開放報名。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

    梅香滿溢「梅醬DIY」，簡單好玩體驗價250元，4月1日起開放報名。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

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