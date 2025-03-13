基市擬闢安樂聯絡道 解決基金一、二、三路交通壅塞

國道3號基金交流道上午尖峰時段車流量大，經常造成周邊道路壅塞。（記者盧賢秀攝）

2025/03/13 12:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市往金山萬里的基金一、二、三路，假日經常塞車，上班尖峰時段國道3號基金交流道南向天天大排長龍，回堵基金一路，市府表示已規劃增設安樂聯絡道，從基金一路129巷開始銜接國道1號與台62線，初估經費57億元，將向中央爭取補助。

國3基金交流道早上上班時段，經常要等上半小時才能上匝道，影響周邊道路壅塞。市府交通處代理處長黃詩涵表示，已建請高公局研議國3基金交流道尖峰開放路肩通行，並研議國3或台62基隆路段增設匝道之可行性研究，如經評估可行，可分散地區道路通往國道的車流，降低尖峰時段車輛湧入交流道匝道造成之壅塞。

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工務處長陳耀川指出，工務處去年10月已招標委託顧問公司評估「國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道工程可行性評估」，初步方案是從基金一路129巷開始，連接自強路部分路段後沿石厝坑溪東側山區，增設一高架道路在七堵區連接到國道1號及台62線快速道路，中途有銜接樂利二街及樂利三街，同時也會連接到國3基金交流道。

陳耀川指出，目前初步報告已完成，規劃路線草案出爐，將擇期舉辦地方說明會，廣納地方意見，經費初估57億元，將爭取中央生活圈道路補助。

市議員張芳麗、張之豪、秦鉦和陳美秀等指出，麥金路及基金一、二、三路交通壅塞是基隆人的夢魘，未來大型社區開發時必須留設足夠寬敞的道路，新闢安樂區聯絡道是否可行，應向議會專案報告，如果可行應早日定案。

市議會決議，國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道案，市府應廣納民意，加速行政作業流程，儘速推動工程興建，以改善當地交通壅塞問題。

基隆市政府擬在基金一路129巷開始增設安樂區聯給道，銜接國1與國3。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府規劃增闢安樂區聯絡道路線圖。（基隆市政府提供）

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