網路監管有「異」見！ 菸防法修法預告再延一週

國健署署長吳昭軍今（13日）表示，預告期內已收300多則意見，對違法產品沒入多有共識，但網路監管仍存歧見，國健署已報請行政院同意，將預告期延至3月18日，讓各方充分討論。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/13 12:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署3月4日預告「菸害防制法」修正案，聚焦違法產品沒入銷毀與強化網路監管，原訂預告7天（至3月11日），因相關業者、團體反映預告期過短，署長吳昭軍今（13日）表示，預告期內已收300多則意見，對違法產品沒入多有共識，但網路監管仍存歧見，國健署已報請行政院同意，將預告期延至3月18日，讓各方充分討論。

此次修法有兩大重點，第一是違法電子煙與未核准加熱菸可直接沒入銷毀；第二是強化網路平台的監管責任。吳昭軍表示，預告期間透過公共政策網路參與平台與書面意見，共收到超過300則回應。其中多數支持違法產品的沒入，部分反菸團體則進一步主張，應將「持有」也納入規範，全面杜絕非法菸品流通。

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至於網路監管，吳昭軍表示，過去查緝經驗發現，境外違規廣告難以攔截，而平台責任未明確，因此這次修法特別強調網路業者的監管義務，不過，業者認為新規範來得太快、時間過於倉促，可能壓縮自主管理空間。

為釐清各方疑慮，吳昭軍說，將與相關工、協會召開會議，作為後續專家討論的依據，讓修法能有效執行。他進一步提到，原要求網路平台在接獲通知後，須於24小時內下架違規內容，但業者希望設立「避風港」機制，讓部分內容能受到言論自由保護，避免過度審查。

吳昭軍直言，政府不可能放任平台有「無法地帶」，因此避風港機制的界限仍有待討論。隨著預告期延長，各方意見如何整合，最終仍須等待立法院審議拍板。

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