營養師等12類科考試日期出爐 語言治療師及聽力師首次採電腦化測驗

考試院院會今（13）日通過，114年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師等12類科考試日期等。（圖由考試院提供）

2025/03/13 12:51

〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年第二次專技高考營養師等12類科考試日期出爐，考試院院會今（13）日通過將於7月26日至28日舉行，其中語言治療師及聽力師考試首次採行電腦化測驗。

考試院院會今日通過，114年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、114年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，訂於今年7月26日至28日舉行。

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考試院說明，考試共設營養師等12類科，其中營養師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師及聽力師考試採電腦化測驗，於7月26日至27日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等7考區同時舉行，其中屏東考區係首次辦理電腦化測驗。

另，牙體技術師考試採紙筆考試及實地測驗，於7月27日至28日在台北考區舉行；其餘護理師、社會工作師、法醫師、公共衛生師、驗光師及驗光生考試均採紙筆考試，於7月26日至27日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行。

考試院表示，擴大辦理電腦化測驗是推動國家考試數位轉型的願景之一，迄至昨（113）年底已有15個類科採行，今年再新增語言治療師及聽力師2項考試採行電腦化測驗，為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區（首頁>國家考試介紹>電腦化測驗專區），應考人均可隨時上網查詢練習。

考試院補充，有關該考試各類科之考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月上旬載明於應考須知，並預訂於4月8日至17日受理報名，採網路報名方式辦理。

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