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    新北行動治理座談會抵蘆洲 侯友宜：蘆南蘆北計劃碰上困難將加速推動

    新北市府啟動行動治理里長座談會，今（13）日前往蘆洲區辦理，市長侯友宜率市府團隊出席。（記者黃子暘攝）

    新北市府啟動行動治理里長座談會，今（13）日前往蘆洲區辦理，市長侯友宜率市府團隊出席。（記者黃子暘攝）

    2025/03/13 12:50

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府啟動行動治理里長座談會，今（13）日前往蘆洲區辦理，新北市長侯友宜在會中表示，蘆洲幾個工程都順利進行，除蘆洲南北側農業區區段徵收案「碰上了一些困難」，這攸關新北、台北市的再發展，對蘆洲容積調整、都市樣貌、蘆洲醫院建設都很重要，市府將致力加速推動開發。

    蘆南蘆北計劃面積約157公頃，計畫人口約4萬6000人，土地使用計畫為住宅區50.72公頃、商業區14.34公頃、產業專用區9.59公頃、其他分區82.90公頃；其中蘆北地區規劃包括銀河灣計畫、地區綜合醫院等當地民代長期關注的重大建設，銀河灣牽涉三重果菜市場搬遷案，地方正反民意兩極。

    新北市城鄉發展局指出，蘆洲南北側農業區區段徵收案進度部分，市府於2月24日拜訪內政部國土管理署後，於3月10日補充資料，提內政部都委會審議，市府後續將配合決議辦理。

    此外，侯友宜說，待財政收支劃分法通過後，扣除主要計畫補助款，會將基礎建設擺在首位，不論是長安機械停車場改建、鴨母港溝與水湳大排整治，以及未來校園周邊人行環境改善、公園設施修繕等都會加速推動；此外，蘆洲重大建設推動中，包括湧蓮寺慈善公益大樓預計於2026年完工，未來將提供公托、長照、圖書館與運動設施，同時設置585輛汽機車停車空間，成為地方社福與公共服務的新據點。

    會中有里長建議，希望能夠在湧蓮寺慈善公益大樓設置市民活動中心，蘆洲區公所表示，將於近期邀集相關單位討論，希望公益大樓的效益最大化。

    另有里長反映，市府應對海砂屋租金補貼問題擬定相關配套措施，城鄉局回應，目前市府正在研議都更中繼宅政策，已申請的海砂屋都市更新案，將由估價師依市場租金行情估價，納入都市更新共同負擔機制。

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