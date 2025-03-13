北市民權大橋松山往內湖車流 3/23上午8時起改行主橋

松山往內湖方向的橋面板與附屬設施接近完成，預計自3月22日（週六）9時至3月23日8時止，分兩階段管制進行交通動線切換前的重疊介面銑鋪調整作業，23日8時起由交維便橋切換到改建後的主橋行駛。（圖由台北市新工處提供）

2025/03/13 11:22

〔記者何玉華／台北報導〕台北市民權大橋改建工程穩步推進中，松山往內湖方向的橋面板與附屬設施接近完成，完成後，交通動線即可切換回主橋通行；切換措施預計自3月22日（週六）9時至3月23日8時止，分兩階段管制進行交通動線切換前的重疊介面銑鋪調整作業，23日8時（遇雨順延）起，即可由交維便橋切換到改建後的主橋行駛。

北市府工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，主橋改建範圍接回未改建的原主橋處，目前在交通維持便橋通車動線內，動線切換前，重疊介面需先施作銑鋪接順、標線調整……等準備作業，為最大化降低交通衝擊，將採分階段逐步管制。

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蕭志龍說明，第1階段管制預計自3月22日（週六）9時起，封閉交通維持便橋往內湖向最外側的機車道，車流引導行駛內側2車道，直至當日晚上10時進入第2階段，封閉交維便橋往內湖方向全部車道，引導往內湖車流調撥行駛往松山向的最內側1車道，以維持車流運行，直至23日（日）8時全部施工完成後，即可開放往內湖方向車流行駛改建後的主橋。往松山方向仍行駛交維便橋。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒補充說明，「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」率全國之先採用桁架梁工作車拆除工法，施工人員全程於安全環境以遙控方式操作機械，克服工程在水域上方極高空施作的高危險工作環境，如今工作車已經完成任務逐步進行拆解。

民權大橋跨河段上部結構改建統包工程率先採用桁架梁工作車拆除工法，避免在水域上方極高空施作的高危險工作環境。（圖由台北市新工處提供）

民權大橋跨河段上部結構改建統包工程率先採用桁架梁工作車拆除工法，工程完成，逐步進行拆解。（圖由台北市新工處提供）

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