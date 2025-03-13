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    新北國際AI+智慧園區6筆土地標售 每坪42.6萬起跳

    「新北國際AI+智慧園區」即日起公告標售6筆產業專用區土地。（圖由地政局提供）

    「新北國際AI+智慧園區」即日起公告標售6筆產業專用區土地。（圖由地政局提供）

    2025/03/13 11:12

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局推動「新北國際AI+智慧園區」（林口工一市地重劃區）開發案，將於4月14日上午10點辦理6筆土地開標作業，價格每坪約為42萬6000元至50萬2000元，即日起公告標售資訊。

    地政局表示，「新北國際AI+智慧園區」挾國道1號林口交流道、高鐵的優勢，聯外交通便利，周邊近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位條件，成功迎來半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）及台聚公司進駐投資。

    本次釋出6筆第3種產業專用區土地，對於新北或北台灣產業發展需求占有重要地位，面積共約1700坪，價格每坪約42萬6千元（每平方公尺為12萬9千元）至50萬2千元（每平方公尺為15萬2千元）。

    地政局說明，為釋出產業用地及償還開發成本，減少利息支出，這次先就面積較小的抵費地優先標售，市府正積極媒合招商引資，其餘土地未來將視重劃財務及產業需求，由市府分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。

    有意投標者須於4月14日上午9點30分前，將投標文件以掛號郵寄至「新北市政府郵局第99號信箱」，標售資訊及投標須知、投標單等文件，可上「新北市土地標售行動網」查詢。

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