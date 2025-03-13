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    新北永和大陳都更案再推進 單元5公展、單元6年底動工

    永和大陳都更案單元6於3月13日發布實施，最快今年底動工，圖為現況。（圖由都更處提供）

    永和大陳都更案單元6於3月13日發布實施，最快今年底動工，圖為現況。（圖由都更處提供）

    2025/03/13 11:35

    〔記者賴筱桐／新北報導〕堪稱產權最複雜、規模最大的新北市永和大陳都市更新案再有新進展，單元5已啟動公開展覽作業，將於3月17日舉辦公聽會，廣納各方意見；單元6於3月13日發布實施，最快今年底動工，預計2029年完工。2個單元共回饋66戶社會住宅，還有幼兒園及開放空間，供附近居民使用。

    市府都市更新處指出，單元6已於3月12日核定、13日發布實施，未來將興建3棟地上35至36層、地下6層的住宅大樓，總戶數達1282戶，為提升生活品質及公益性，規劃500坪幼兒園及32戶社會住宅，並留設大面積綠帶與開放空間，建築設計導入黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，打造現代化宜居社區。

    此外，單元5占地約3200多坪，未來將興建4棟地上34層、地下6層的住宅大樓，基地條件符合「都更二箭」政策，可提升基準容積，另回饋34戶社會住宅與370坪日間照顧中心，同時規劃200坪開放空間，供周邊居民使用。

    單元5今年2月26日起啟動公開展覽作業，將於3月17日在溪州市民活動中心舉辦公辦公聽會，邀請市府代表、專家學者及實施者團隊參與，向民眾說明計畫內容並解答疑問，確保居民充分了解都更方案。

    都更處表示，市府公私協力推動都市更新，積極改善生活環境，並持續推動樹林、土城、永和、板橋等大型公辦都更案，透過政府主導重建示範，帶動民間都更案加速整合，期望逐步翻轉新北市，改善市容與公共安全。

    永和大陳都更案單元6將興建3棟地上35至36層、地下6層的住宅大樓。圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

    永和大陳都更案單元6將興建3棟地上35至36層、地下6層的住宅大樓。圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

    永和大陳都更案單元5已啟動公展作業，將於3月17日舉辦公聽會，圖為現況。（圖由都更處提供）

    永和大陳都更案單元5已啟動公展作業，將於3月17日舉辦公聽會，圖為現況。（圖由都更處提供）

    永和大陳都更案單元5占地約3200多坪，將興建4棟地上34層、地下6層的住宅大樓，圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

    永和大陳都更案單元5占地約3200多坪，將興建4棟地上34層、地下6層的住宅大樓，圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

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