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    台東關山工商3原住民生上榜高師大

    關山工商原住民學生林天尹及胡軍上榜高師大。（關山工商提供）

    關山工商原住民學生林天尹及胡軍上榜高師大。（關山工商提供）

    2025/03/13 11:10

    〔記者黃明堂／台東報導〕114學年度大學原住民專班招生測驗成績公布，國立關山工商學子成績表現亮眼，其中，國立高雄師範大學今年有100多位學生應考，關山工商有3位學生獲得正取，是錄取學校中，佔比率最高的學校。

    獲得正取的林天尹住在台東縣長濱鄉，因為關山工商提供免費住宿，並且有原住民舞蹈團，愛跳舞的她便選擇關山工商就讀。她感謝13年來師長帶領學生參加許多場原住民舞蹈比賽及表演，甚至遠赴美國展演，讓她在舞藝上更進步，也能在求學讀書之餘，培養終生的興趣。

    布農族胡軍同學住在關山附近的加拿部落，胡軍提到，在國三時，許多同學選擇到市區就讀，但他堅持就近入學，選擇關山工商。3年來不僅節省大量通勤的時間及金錢，還獲得6個學期的獎學金，並能每天照顧家中的長輩。除此，也感謝老師們鼓勵在課餘時參加布農族歌謠隊，讓他在多場比賽中，更增添自信，並學習表達力。

    同樣是布農族的邱巧恩，國中時就讀關山國中，當時也因為對市區生活有憧憬，選擇離家到市區的高職就讀。但因為適應不良，選擇轉學回離家近的關山工商。他感謝高中老師們耐心指導，他在師長的循循善誘下找到了目標，巧恩同學表示，很高興能獲錄取，希望將來能夠完成學業，成為一名有愛心的教師。

    關山工商校長王怡婷說，關山地區雖因人口有限，入學人數和市區學校仍有落差，但經過師生3年共同努力，學生們升學及就業成績亮麗，打破城鄉差距及名校迷思，讓全校師生同感光榮興奮。

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