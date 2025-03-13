南投「通天草」等養身農特產品 進軍東京國際食品展

南投縣政府參加2025年東京國際食品展，特別介紹又稱台灣人參的「通天草」。（圖由南投縣政府提供）

2025/03/13 10:28

〔記者張協昇／南投報導〕2025年東京國際食品展（Foodex Japan 2025）11日開幕，南投縣政府也以「品味南投館」為主題，攜手農會共同參展，因應日本消費者對高品質健康養生產品的需求，此次參展精選不少來自純淨自然環境的機能性農特產品，例如又稱台灣人參的「通天草」，還有使用日本食品級茶包的纖纖榖茶等，盼能讓日本消費者青睞。

南投縣政府指出，此次參展精選28款包裝精美的優質農產品與特色食品，涵蓋茶葉、咖啡、草藥、醃製果乾、果酒及其他多元種類的食品，從包裝到內容物皆具有南投獨特風味與文化特色，不少國際買家對南投農產品表現出高度興趣，透過現場品嚐與互動，增加與國際食品進口商、大型連鎖超市、百貨公司、旅宿業者、餐飲業者等專業買家合作機會，進一步推動南投農產在日本市場的拓展。

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尤其為滿足日本消費者對健康食品的需求，此次參展也展出不少來自純淨自然環境的機能性農特產品，比如又稱台灣人參的「通天草」（俗稱狗尾仔草），縣府農業處長蘇瑞祥特別向國際買家介紹這是一種生長於南投名間等山區的珍貴草本植物，擁有高含量的多酚、類黃酮及其他天然植化素，對於維持身體平衡與增強防禦力具有良好的幫助，非常適合日常保健或入菜調理。

此外，還有使用日本食品級茶包的纖纖榖茶，內容物包括薏仁、糙米、蕎麥、黑米、黑豆、黃豆、紅豆等8種原型穀物，能補充身體水分、膳食纖維、維生素B群、植物性蛋白質以及促進血管健康等，其原料單純且無負擔的特性非常符合注重飲食身心平衡的日本文化，可說是適合不同年齡層飲用的健康茶飲。

南投縣政府攜手農會參加2025年東京國際食品展，產品吸引不少國際買家關注。（圖由南投縣政府提供）

南投縣政府參加東京國際食品展，展出日本食品級茶包的纖纖榖茶（圖左）等農特產品。（記者張協昇攝）

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