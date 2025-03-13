螃蟹不一定「橫著走」！揭開擬綿蟹神秘面紗

螃蟹不一定都是「橫」著走，擬綿蟹就能直行。（吳宏瑋提供）

2025/03/13 10:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一般人認為螃蟹「橫」著走，但在深海就有1種螃蟹可以直立行走，這就是擬綿蟹，因應環境需求自然演變。澎湖一名漁民出海作業，意外捕獲1隻擬綿蟹，由於外型奇特，不知能否食用，因此上網求助網路大神，意外揭開擬綿蟹的神秘生態面紗，最後漁民送交澎湖漁業生物研究中心。

擬綿蟹主要分布在較深的底拖漁場（水深30-50m）環境，據了解是目前綿蟹科中最大種類。第4、5對足（後面2對）如鑷子形狀，就像爪子一樣，可以用來抓住珊瑚或海綿。平常會用這對腳來搬運各種東西，以便將身體藏匿起來，躲避覓食者攻擊。

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澎湖漁業生物研究中心表示，由於擬綿蟹棲息在深海泥地中，缺乏自然掩蔽物，因此會將海綿堆置在背甲上，並修剪成帽子狀，便於天敵攻擊藏匿其中，也有的擬綿蟹會躲在二枚貝的空貝殼內，由於環境需求，因此演變出最後2對步足，變成爪鉤狀，便於搬運海綿，由於步足演化，可以直立行走，打破外界對螃蟹「橫」著走的三觀印象。

至於民眾詢問擬綿蟹能否食用問題，雖然無毒，但因擬綿蟹骨架多，肉很少，因此較少人食用，同時擬綿蟹為底拖漁業偶爾出現漁獲，並非主力物種，算是少見漁獲，漁民在不諳是否有毒的情況下，寧可拋回大海，也不敢以身試毒，或輕易嘗試食用，捕獲漁民最後決定，將擬綿蟹送交澎湖漁業生物研究中心。

澎湖漁民捕獲擬綿蟹，後面二對足演化成爪狀，便於搬運海綿。（吳宏瑋提供）

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