台東大武鄉植樹月贈苗1000株索取一空 明金峰鄉贈500株

林保署台東分署大武工作站昨天辦贈苗活動。（記者黃明堂翻攝）

2025/03/13 09:50

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署大武工作站昨天在辦公室旁的林地辦理護樹外，也在站前廣場辦理公益贈苗，現場一共準備了過山香、青剛櫟、七里香、金銀花、台灣香檬、金毛杜鵑、兔腳蕨、台灣肖楠、越橘葉蔓榕、土肉桂等10種原生植物，吸引了許多民眾前來排隊領苗。1000株苗木全部兌換完畢，兌換的發票共計1600張，也於清點數量後直接捐贈給在地公益機構。

昨天的活動由主任林素夷帶領站內森林護管員在站旁的大武事業區第45林班進行護樹工作，護樹完就在工作站前廣場仔細地跟民眾們解說贈發的10種植物特性，也提醒鄉親們回去後儘快種植及澆水等照顧撫育工作。同時現場也贈送了精美的手繪植物立體書籤，書籤除了有美麗的植物繪圖外，也簡單介紹了植物的特性，對折後就是一個可以夾在書中的書籤，精美的設計讓許多民眾都驚嘆不已。

請繼續往下閱讀...

台東分署政風室也到場配合設攤「以廉潔出發吧！播種誠信為主軸」，辦理反貪廉政宣導，工作站森林護管員們也向民眾宣導森林防火、國產材好、野生動物保育等林業第一線政策。響應環保，大多數領苗民眾都自備領苗環保提袋或容器，以行動落實減塑。

大武工作站提醒南迴沿線的民眾，3月14日與金峰鄉公所合作，將於金峰鄉正興村鄰里公園辦理贈苗，同樣攜帶當期未開獎發票2張兌換1株，當天備有台灣香檬、金毛杜鵑、七里香、過山香、永康山茶、青剛櫟、大頭茶、土肉桂、台灣肖楠及兔腳蕨等10種原生植物共500株，要讓民眾兌換。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法