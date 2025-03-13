教育部攜手台大出學習歷程教學手冊 羅列大學申請二階問答

教育部攜手台大出學習歷程教學手冊，羅列大學申請二階問答提供高三考生參考。（記者林曉雲翻攝）

2025/03/13 09:48

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學自3月19日開始報名，教育部與國立台灣大學團隊合作，開發兩本學習歷程教學手冊。教育部政次葉丙成說明，第2冊「學習歷程-大學申請入學第二階段準備指南」是針對高三學生設計，提供在申請入學第一階段篩選結果公告後，如何準備第二階段審查資料的實用建議，手冊附有團隊蒐集的實際案例與教授的意見，整理審議討論會上常見的問題與解答，讓學生可以更有把握準備申請資料。

葉丙成表示，教育部今年印製手冊給每位高一生（第一冊）及每位高三生（第二冊），近日已陸續送達各高中，「作伙學」網站（https://www.108epo.com/）也有電子檔提供下載，裡面有非常多案例，看了就會很清楚學習歷程的做法。

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提供高三生的手冊內容包括，說明大學審查原則與素養能力的重要，幫助高生了解大學審查備審資料原則，也凸顯製作課程學習成果可以幫助發展素養能力；手冊也提醒學生在勾選給申請大學學系的課程學習成果和多元表現時，如何呈現自己優勢的三大要素，對審查資料呈現很重要。

在撰寫自述及心得要領部分，手冊提供許多實用建議，幫助完整展現學習過程與表現；撰寫多元表現綜整心得部分也有不少實用技巧，還附上團隊蒐集的實際案例與教授的意見，為了讓考生能更有信心，手冊中也整理了審議討論會上常見的問題與解答。

此外，提供給高一生的手冊則是幫助學生準備學習歷程檔案中的「課程學習成果」部分，了解大學申請入學備審資料審查原則「三重」：重視學生基本素養所展現的核心能力、重視學生在校內的學習活動、重視資料真實性及學生自主準備；「二不」不是學系所列的所有項次都要具備、不是以量取勝。

另也提供製作課程學習成果六大指引：如何展現素養能力、作品需有摘要、交代作品的脈絡、凸顯個人的獨特性、作品需有真實性和作品要有重點，經過整理後再上傳，手冊透過實際案例介紹如何呈現學習歷程檔案，教育部強調，這本工具書是提供建議方向而不是模版，學生可以參考做出展現個人獨特性及素養能力的作品。

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