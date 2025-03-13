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    首頁　>　生活

    台東武陵外役監獄百花舞春風 有機咖啡正香濃

    台東武陵外役監獄波斯菊盛開，捎來春天氣息。（記者黃明堂翻攝）

    台東武陵外役監獄波斯菊盛開，捎來春天氣息。（記者黃明堂翻攝）

    2025/03/13 09:45

    〔記者黃明堂／台東報導〕春天到來，坐落中央山脈台東鹿野鄉山腳下、近看都蘭山的台東武陵外役監獄，正百花盛開、天氣宜人時節。監獄內打造「花漾春天，品味生活」的氛圍意境，結合花季美景與佳餚，歡迎遊客放慢腳步，賞花景吃美食。

    法務部矯正署武陵外役監獄位於花東縱谷公路台九線附近，所內種植的各種花卉陸續綻放，如波斯菊、九重葛等花種正在盛開，可讓民眾在悠閒步調中享受愜意春光，體驗漫走快活。

    武陵外役監獄內有種植有機咖啡，更設有「武陵咖啡廳」，所展現的咖啡、杭菊、烤雞等美味佳餚，皆為受刑人「學中做，作中學」的產品，遊客可品味受刑人栽種、烘培及沖泡的甘苦咖啡。獄方希望透過咖啡廳的經營與技能，讓受刑人建立自信，相信自我，為未來人生重啟社會鋪路。

    為了吸引遊客前來，獄方特別拍攝獄中春天影片，放在臉書上供民眾瀏覽。典獄長張龍泉表示，歡迎大家來「公益更生實習複合式咖啡廳」的現場探訪，近賞獄內湖光山色搖曳花景，眺望卑南族聖山都蘭山宏偉，讓味蕾與視覺同時享受春天的美好。

    武陵外役監獄由受刑人種植的咖啡。（記者黃明堂攝）

    武陵外役監獄由受刑人種植的咖啡。（記者黃明堂攝）

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