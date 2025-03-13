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    澎湖國際海上花火節5/5開幕 地方特色及企業贊助場次出爐

    澎湖國際海上花火節，今年增加地方特色場。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節，今年增加地方特色場。（澎湖縣政府提供）

    2025/03/13 09:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節與花生漫畫合作，慶祝查爾斯•舒茲漫畫史努比誕生75週年，推出精彩的煙火秀和無人機科技燈光秀，將於4月28日辦理試放場，接續自5月5日開幕至7月29日閉幕，期間5月5日至6月26日為每週1、4辦理，7月則為每週二辦理，並於6月28日加碼一場企業主題場，另外還有5月24日七美、6月14日吉貝以及6月21日望安等3場離島場，總計26場活動。

    花火節期間每場都將安排花生漫畫主題無人機燈光秀搭配10分鐘煙火秀演出，開閉幕煙火秀12分鐘，特別邀請來自5個國際煙火團隊前來澎湖施放煙火，分別為5月8日煙火秀將由義大利隊施放、5月19日為法國隊施放、5月22日為俄羅斯隊施放、6月2日為摩洛哥隊施放、7月22日馬來西亞隊施放。

    另外，今年花火節由雄獅旅行社股份有限公司、雙全國際股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、澎湖福朋喜來登酒店以及澎坊股份有限公司贊助場次，規劃5月29日澎坊三號港之夜、6月26日澎湖福朋喜來登之夜、6月28日雄獅之夜、7月1日新光人壽之夜以及7月22日DIKE之夜。

    澎湖縣政府旅遊處表示，今年也規劃結合地方特色活動攜手打造夏季盛會，除了每週的煙火大秀，白沙鄉公所7月5日辦理白沙丁香魚季、湖西鄉公所7月19日辦理茹夏之音･樂動湖西及西嶼鄉7月25日辦理西遊記等活動。

    今年澎湖國際海上花火節，施放日程及地點出爐。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖國際海上花火節，施放日程及地點出爐。（記者劉禹慶攝）

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