延續2024全台旅遊冠軍人氣 高市「雙旗之旅」新遊程上架

「旗津燈塔」不分晝夜的美麗海景是外國旅客特別鍾愛的景點。（觀光局提供）

2025/03/13 09:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼2024打造高雄成全台最受歡迎旅遊目的地，吸引超過6794萬海內外旅客佳績後，高市觀光局再推新招，結合觀光署「台灣觀光100亮點」活動，攜手雄獅旅遊推出「旗山旗津、雙旗之旅」新遊程，每月固定開團持續到年底。

觀光局長高閔琳表示，「雙旗之旅」遊程充分發揮高雄山海河港的多元魅力，除包含兩大觀光亮點「旗津燈塔」及「旗山老街」，順遊美濃客家小鎮風情、蓮池潭「泮水荷香」之美、田寮漫步月球幻世界，並安排旅客入住五星級漢來飯店，大啖海鮮料理，享受五星饗宴，把美景、美食、美好回憶一次帶回家！

請繼續往下閱讀...

高閔琳進一步推銷高雄五大觀光亮點包括「愛河灣大港橋、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街與佛光山佛陀紀念館」，每個亮點都相當精彩，且有豐富人文底蘊跟宗教特色，值得一遊再遊。

高閔琳說明「雙旗之旅」遊程，首先選擇晝夜皆精采的「旗津燈塔」為起點，可遙望大船入港的美麗海景，接著漫步旗津老街，順路品嚐當地經典小吃番茄切盤沾醬、大碗公冰、烤魷魚等，走訪高雄第一座媽祖廟旗津天后宮，後搭乘渡輪到駁二藝術特區，迎著輕柔海風將高雄大港的繁華景致盡收眼底。

次日行程帶領旅客換個角度看高雄，從海到山，探索不同風貌，先從「蓮池潭」風景區開始，再轉往美濃民俗村體驗客家風情，接著探訪昔日糖業重鎮「旗山老街」，最後走訪宛如月球表面的田寮月世界。

觀光局補充，交通部觀光署強力行銷「台灣觀光100亮點」國內旅遊，透過「環島月月Party」系列主題，搭配食宿遊購行優惠與抽獎及「亮點集時樂」。遊客前往「台灣觀光100亮點」任一景點，透過手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，獎項有萬元旅遊金、星級飯店住宿券等；「雙旗之旅」報名資訊詳見遊程網址（https://khh.travel/go/pmbk55ez），更多資訊可至高雄旅遊網（https://khh.travel/zh-tw/）。

「旗山老街」是2023年全台最受歡迎老街圖。（觀光局提供）

CNN推薦造訪蓮池潭畔極具東方色彩的龍虎塔。（觀光局提供）

月世界獨特的惡地形。（觀光局提供）

美濃民俗村內可親手DIY製造傳統手藝油紙傘。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法