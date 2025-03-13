自由車環台賽-台北站3/16登場 台北市區交管

「2025國際自由車環台公路大賽-台北站」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/13 09:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025國際自由車環台公路大賽-台北站」3月16日（星期日）8時至12時登場，屆時將有來自全球22支頂级職業車隊參賽，台北市警察局為維護交通秩序與活動安全將實施交通管制，市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等部分路段禁止人、車通行。

台北市警局交通大隊表示，各管制時間與路段為：

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一、市府路（松高路至松壽路）：3月15日8時至24時管制東側3線車道；3月16日0時至17時管制雙向全線車道。

二、信義1號道路：3月16日8時至12時管制全線車道。

三、仁愛路：3月16日8時至12時管制「快車道及公車專用道」及仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路）南側慢車道、仁愛路（逸仙路至光復南路）北側慢車道，其餘南、北側慢車道仍開放通行。

四、松高路（市府路至逸仙路）：3月16日8時至12時僅保留東往西外側1線車道開放通行。

五、逸仙路（松高路至仁愛路）：3月16日8時至12時管制雙向全線車道。

六、逸仙路（忠孝東路至松高路）：3月16日8時至12時管制北往南全線車道。

七、松壽路（信義1號道路至市府路）：3月16日8時至12時管制，僅保留西往東2線車道開放通行。

警方表示，活動管制期間，民眾應避開交通管制路段或提前改道行駛，警方規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西車流」：改道南、北側慢車道或忠孝東路。

二、「穿越仁愛路之南、北向車流」：改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道。

三、「市府路南、北向車流」：改道行駛松智路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

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