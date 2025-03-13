法文老師擄獲童心！「閱讀歐洲」助南勢國小奪金桃獎

桃市平鎮區南勢國小閱讀歐洲課程受學童喜愛。（記者黃政嘉攝）

2025/03/13 08:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區南勢國小2023年起推動「閱讀歐洲」特色教學，邀中央大學語言中心法文講師巫冠蓉，用繪本為4年級學童教授法文閱讀，也幫高年級上筆友課程，像自我介紹、問候，啟蒙孩童開口書寫，與外國學童交流，過年前，學校將孩童畫蛇的紅包袋寄到比利時，比利時孩童也回寄畫上台灣國旗的信件，成為童趣滿點的越洋友誼。

校長許志豪還出過奇招，帶孩子夜宿圖書館，用多元方式，培養孩童閱讀習慣，學校昨天就因多樣化的特色教學，拿到象徵桃園市最高榮譽的114年教學卓越獎「金桃獎」，將代表桃園市參加全國教學卓越獎評選。

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學校活動中心裡的「任藝門」地下教學空間，2個班的4年級學童直接坐在木地板，巫冠蓉以法文、中文穿插，搭配肢體動作，「表演」羨慕別人的小松鼠一直想變成別人的法文繪本情節，巫冠蓉說說唱唱地提問「當勃根地蝸牛好不好？」，孩童搖頭笑回「會被吃掉」，巫冠蓉回應「在法國，勃根地蝸牛是種食物」，師生互動熱切。

巫冠蓉也有小孩，除擁教學專業，也懂得以母親講故事的角度，貼近孩子的心，許多學童分享，老師唱歌、講繪本很有趣，喜歡法文課，4年級王柏允分享，學法文歌很好玩，過年前也在紅包袋上畫蛇，寄給外國小學生，他用中文寫到「希望他們有空時來台灣一起玩」；4年級邱雨禾提到，上課認識到歐洲許多國家的文化，像耶誕節時，大人、小孩會互包禮物給對方，跟台灣較不同，回家還會用法文跟爸媽問好。

巫冠蓉解密教學巧思，「我講繪本，不如說是角色扮演」，不同角色就變種聲音說話，並用動作模擬，翻譯之前，孩子就能從圖片、動作猜出意思，也會為繪本設計1首歌，唱出來給孩子聽，故事橋段間另設計聲效當作轉場、互動，孩子離開課堂後，腦袋仍記得旋律或歌詞，「孩子不一定都知道什麼意思，但會熟悉法文的聲韻頻率」。她表示，在閱讀歐洲的課程，她會挑選幽默的法文繪本教學，「幽默感是跨國界的，」不易因外國語言而讓孩子格格不入。教學時，會先講法文，「若先講中文，孩子就不聽法文了。」有些孩子對語言很敏感，聽2次以上就能猜到意思。

南勢國小四年級學童王柏允與媽媽林均潔。（記者黃政嘉攝）

南勢國小四年級學童邱雨禾與媽媽楊蕉如。（楊蕉如提供）

桃園市平鎮區南勢國小2323年起推動「閱讀歐洲」課程，邀中央大學語言中心講師巫冠蓉，用繪本為四年級學童教授法文閱讀。（記者黃政嘉攝）

南勢國小前年也帶學校孩子夜宿藏有歐洲讀物的國立公共資訊圖書館。（南勢國小提供）

南勢國小孩童將畫蛇的紅包袋寄到比利時，比利時孩童也回寄畫上台灣國旗的信件。（記者黃政嘉攝）

比利時孩童回寄畫上台灣國旗的信件，背後用法文寫字交流。（記者黃政嘉攝）

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