03/13 各報重點新聞一覽

藍白兩黨立委仍再度聯手，以61票對綠營51票，否決總預算、財劃法兩項覆議案，這也是本屆立院第5次否決覆議案。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 06:38

自由時報

總預算、財劃法覆議 藍白否決 執政團隊研議 聲請釋憲、暫時處分

立法院院會昨記名表決「一一四年度中央政府總預算案」覆議案及「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院長卓榮泰再三說明窒礙難行之理由，藍白兩黨立委仍再度聯手，以六十一票對綠營五十一票，否決兩項覆議案，這也是本屆立院第五次否決覆議案。執政團隊研議，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

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健保署醫院總額會議提解方 調高急診診察費、護理費 搶救醫護

為改善護理人力不足、急診壅塞，健保署昨召開醫院總額研商會議，通過調升急診診察費與護理費，也調高五十二家醫院加護病房給付標準，以及離島醫院急診給付最高加成達五成，最快五月上路。

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不停讓 將修法加重罰則 路口撞傷行人 提高罰鍰、吊照年限

強化行人行走安全，交通部長陳世凱表示，今年會修法提高罰則，撞傷行人重傷、死亡，一律罰最高三萬六千元並吊銷駕照，且五年不得再考領駕照。

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聯合報

台積提議 合資經營英特爾

路透十二日引述四名匿名知情人士獨家報導，台積電已向美國晶片設計商輝達、超微、博通和高通提議入股一家合資企業，共同經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過百分之五十。

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美烏會談 烏克蘭願停火30天

美國與烏克蘭官員十一日在沙烏地阿拉伯吉達會談八個多小時發表聯合聲明，烏克蘭願意接受美國提出與俄羅斯立即停火卅天建議，並與俄國談判停戰。美國並宣布即刻解凍對烏克蘭情報共享和軍事援助。

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中國時報

傳台積拉輝達、超微 齊救英特爾

路透12日獨家報導，知情人士透露，台灣半導體龍頭台積電已向輝達（Nvidia）、超微（AMD）及博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）等企業提議，以新設合資企業形式經營美國半導體企業英特爾（Intel）的晶圓代工業務，由台積電負責該部門營運，但持股比例不超過50％。

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烏接受停火30天 美恢復軍援

美烏11日於沙烏地阿拉伯進行停火會談，會後烏克蘭同意美國提出的30天停火協議，美國也同意立即恢復對烏克蘭軍援及情報分享。美國總統川普說，將於本周和俄羅斯總統普丁通話以促成停火，且一定會再邀請烏克蘭總統澤倫斯基至白宮。然而俄羅斯方面放話，任何協議須依照俄方條件，並認為停火提案可能是陷阱，美國藉以粉飾恢復對烏軍援的事實。

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健保急診、病房支付標準調整

交通部長陳世凱表示，今年會修法提高罰則，撞傷行人重傷、死亡，一律罰最高3萬6千元並吊銷駕照，且5年不得再考領駕照。（資料照）

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