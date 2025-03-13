高捷R16左營站運量激增12％，電扶梯前加「桿」適度分流。（記者王榮祥攝）

2025/03/13 00:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R16左營站去年每日平均運量比前年激增12％，冠軍站地位加倍穩固；高捷公司注意到電扶梯常滿載，隔壁電梯卻老是閒著，最近在電扶梯前增設「大型行李阻隔桿」，適度分流，讓安全再升級。

高雄捷運R16左營站與高鐵左營站、台鐵新左營站共構，是目前高雄唯一三鐵共構車站，也是北高雄交通重鎮；因三鐵共構優勢，R16左營站在高捷各站運量排名始終高居第一。

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高捷統計，R16左營站去年日均運量1萬9055人次，比前年1萬7007人次多出2048人次，增幅高達12％；同時間，台鐵新左營站日均運量1萬2509人次，增幅同樣逾12％，高鐵左營站更是首度全年突破千萬人次，每日運量達2萬8000多人次創新紀錄。

常進出R16左營站的乘客注意到，高捷地下層通往地面層的電扶梯前，最近突然多出很多「桿子」，感覺是要阻擋某些物品？高捷證實，左營站電扶梯前新增「大型行李阻隔桿」，是引導帶著大件行李的乘客儘量多用電梯。

高捷說明，去年R16運量顯著增加，電扶梯使用頻繁，常見整條電扶梯滿載，但隔壁電梯使用量卻較低。

鑒於整體安全考量，高捷決定在電扶梯前新增大型行李阻隔桿，除了引導帶著大型行李乘客多使用電梯，也強化電扶梯整體運行效益。

高捷指出，目前僅R16左營站與R4高雄國際機場站，電扶梯前設有阻隔桿，R4高雄國際機場站因帶著大型行李乘客多，多年前已設置，R16左營站則是根據整體使用量而設置，一切都是為了讓乘客更安全。後續也會觀察其他車站電扶梯使用狀況，必要時調整。

高捷R16左營站電扶梯前加「桿」適度分流，導引帶著大型行李的乘客儘量搭乘電梯。（記者王榮祥攝）

高捷高捷R16左營站運量激增12％，圖為左營站內的蜜柑專賣店。（記者王榮祥攝）

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