高雄將投入1.9億改善鳳山溪水質 今年底完工

水利局將擴大污水專管截流等工程，改善鳳山溪水質。（記者陳文嬋攝）

2025/03/13 00:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局為改善鳳山溪水質，推動鳳山圳上游污水專管截流及監測，爭取到經費1.11億元，將於本月底前動工，並爭取鳳山圳水質淨化場功能提升，已獲中央同意補助8千多萬元，力拚4月動工，整體工程今年底完成。

鳳山溪設有18處污水截流，沿線用戶污水接管率達6成，卻因上游千家工廠林立，經常違規排放，致長期水質不佳。

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水利局爭取到經費1.11億元，推動鳳山圳上游污水專管截流，將於鄰近工廠排放水下游側溝增設4處截流，並新增2條近2千公尺長污水管線，銜接既有污水幹管，將71家工廠污水截流，送至鳳山水資源中心處理。

水利局並爭取中央經費8573萬元，將推動鳳山圳水質淨化場功能提升，將增設異常水處理設施，包括暫存槽、化學混凝槽等，除油脂與高濃度有機物處理，並朝向立體化規劃，減少對滯洪池影響。

水利局已提送計劃書交由中央審查，經立委許智傑邀集會勘協調，環境部允諾支持核定經費，將於本月底上網公告招標，盼汛期前4月能動工，力拚工程今年底完成。

水利局也將鳳山圳水質監測整合CCTV預警系統，新增7處即時影像及自動水質監測，包括pH計、導電度及化學需氧量監測等，採取智慧化控制，一旦水質監測發現異常，會自動關閉截流站閘門，通報環保局展開稽查。

此外，異常水將引入水質淨化場新設暫存池，經化學混凝、沉澱處理，符合下水道納管標準後，才納入污水下水道系統，進到鳳山水資源中心，避免流入鳳山溪衝擊生態。

水利局將推動鳳山圳上游污水專管截流及監測，改善鳳山溪水質，預計今年底完成。（記者陳文嬋攝）

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