東南亞及台灣大學校長論壇大會 聚焦高等教育永續治理

成功大學主辦2025年SATU論壇，共有8國65所大學校長及代表參與盛會。（成大提供）

2025/03/12 23:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台灣與東南亞暨南亞大學校長論壇（簡稱SATU Presidents' Forum）暨會員大會 ，今（12）日起兩天在成功大學舉行，共有8國65所大學校長及代表出席，探討主題「大學永續治理」，面對全球前所未見的變革與挑戰之際，大學在培養未來領導者和推動社會發展所扮演關鍵角色。

論壇主席、成大校長沈孟儒強調，合作與智慧分享對於解決當前迫切問題至關重要，最終將惠及地方和全球社群。他並感謝所有會員大學對於建立堅實高等教育網路的承諾，並呼籲攜手促進夥伴關係和創新。

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SATU秘書長、成大副校長陳鴻震表示，SATU自2003年創立發展至今，已發展成橫跨10國105所會員大學的重要學術與科研平台，這次大會目標是進一步加強網絡，提升高等教育對全球發展的適應性和回應能力。

今年論壇邀請多位知名學者專題演講，分享他們對永續治理和大學責任的見解，包括「綠色校園」將永續發展納入教育和大學營運、數位轉型，以及大學博物館能夠建立永續的文化資產保存框架，成為文化守護的關鍵角色。議程與討論，亦激發各大學進一步對話和潛在合作的機會。

此外，這次安排參訪成大醫學院的AI虛擬實境教室亦是一大亮點，搭載「Anatomage Table」虛擬解剖系統，讓學生能夠互動式探索複雜的解剖解構，加深對空間關係和外科手術的理解。

成大表示，SATU校長論壇會員大會，凸顯大學在促進永續治理和推動社會進步方面的重要角色，與會者期待未來深化全球學術夥伴關係，共同推動高等教育的持續進步。

成大校長沈孟儒致詞強調，合作與智慧分享，促進大學高等教育永續發展很重要。（成大提供）

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