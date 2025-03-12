南投仁愛布蘭部落啟用健康廚房 中國附醫營養師助均衡飲食

南投縣仁愛鄉布蘭部落，12日啟用希望健康廚房。（南投縣政府提供）

2025/03/12 23:21

〔記者張協昇／南投報導〕南投仁愛鄉布蘭部落「希望健康廚房」12日啟用，小小的廚房在部落裡發芽，飄散愛和希望。

布蘭部落今啟用希望健康廚房，仁愛鄉親愛村彷彿辦了一場喜事，現場熱熱鬧鬧，由法治童韻合唱團唱著迎賓曲揭開序幕，嘹亮的天籟聲繚繞在山林間，布蘭教會與布魯納萬教會婦女詩班也以優美的詩歌，獻上祝福。

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部落居民還邀請貴賓共舞，手牽手圍成圓圈，快樂又溫馨，現場也透過短片介紹布蘭部落日常，並回顧中醫大附醫、林增連慈善基金會與台灣世界展望會進入部落協助的過程。

包括縣長許淑華、縣府衛生局長陳南松、縣府原住民族行政處代理處長林婷玉、縣議員林庭秝、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、台灣世界展望會副會長蕭文榮，仁愛鄉鄉長江子信等人，歡喜為廚房揭開紅布，見證廚房落成。

許淑華表示，部落共餐文化，狩獵活動、調理醃製品飲食，飲食失衡，偏鄉孩子餐食，有人只吃簡單麵包裹腹，營養難免不足，希望健康廚房可以提領供熱食，食材也是取自在地農產品，加上營養師的把關，孩子和長輩們可以吃得更健康。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，中國醫藥大學醫療體系，自1997年起深入南投縣信義鄉地利村等無醫村，推動醫療保健服務，迄今已邁入28年，看到布蘭部落希望健康廚房啟用，真得很高興，為了這座廚房，中醫大附醫營養師團隊，協助設計菜單，提供部落媽媽最新的營養知識，並透過科學實證方式，調整與補充食材，確保孩童獲得衛生、健康且營養均衡的飲食，也讓布蘭部落的孩子能夠健康成長，讓在地長輩享有高品質的晚年生活。

南投縣仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用，縣長許淑華等人參與啟用儀式。（南投縣政府提供）

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