健保投入42.35億搶救急診 醫護調薪列獎勵指標

健保署召開醫院總額研商會議，通過調升給付急診、病房相關費用。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/03/12 21:28

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今（12日）召開醫院總額研商會議，通過調升急診診察費與護理費，也調高52家醫院加護病房給付標準，以及離島醫院急診給付最高加成達5成，總計1年投入42.35億元，且設有連動的醫護人員調薪、急診壅塞改善等獎勵指標，最快5月上路。此外，醫院生產給付保障1點1元、感控獎勵要求至少60%提撥給相關人員。

健保署長石崇良表示，急診支付調升急診觀察床護理費，醫學中心第一天從571調至914點（每點約0.9至1元不等），上升達6成，第二天由175點上揚至703點，更是增高3倍；同時調升急診診察費與護理費10%且分開獨立計算，以檢傷分級須立即急救的第一級為例，現行合併計算1800點，未來將變成診察費1345點、護理費635點。此外，強化離島急救責任醫院量能，一般級醫院急診加成給付10%、中度級30%、重度級50%。

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石崇良指出，要解決急診壅塞，病人須順利住院，因此調升急性一般病床護理費，醫學中心第一天由現行1027點調至1154點，最高調幅可達15%，並調高52家醫院加護病房診察、護理費等，主要是屬重度級急救責任醫院的區域醫院比照醫學中心給付、屬中度級急救責任醫院的地區醫院則比照區域醫院給付。

石崇良說明，上述項目預計1年投入42.35億元，均設有為醫護調薪、病人急診滯留率改善、加護病房開床比例、住院病人來自急診占率等獎勵指標。

另外，石崇良指出，考量醫院收治高危險妊娠個案較多，今日通過醫院生產給付保障1點1元，夜間或假日緊急自然產加成30%，1年挹注4.02億元；以及抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫1年2.25億元，去年執行發現各醫院獎勵人員比例存在落差，因此將要求至少60%提撥給感控人員。

石崇良補充，這些共識尚須提案到本月的全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，並經健保會同意，預計最快5月上路。至於醫院轉診支付標準調整，今日因為議案太多尚未討論到，下一次開會再議。

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