桃竹苗分署補助企業中高齡員工訓練 助桃園航勤經驗傳承

桃園航勤員工在執行行李裝卸作業工作實況。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

2025/03/12 22:14

〔記者黃政嘉／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助中高齡及高齡者傳承專業技術與經驗，持續開放企業申請在職45至65歲的中高齡員工就業訓練補助，企業向桃竹苗分署申請補助後，可替員工安排進修課程，像桃園航勤員工數逾千人中，近5成為中高齡員工，透過申請計畫，導入國際認證的管理證照課程，幫助中高齡員工提高競爭力，員工留任率逾96%。

桃園航勤資管中心的資深主管林姊（化名）在公司服務28年，從基層做起，現負責網路維運與資訊安全工作，即使已57歲，她仍積極進修，透過訓練補助參加公司安排的「ASP.NET互動式網站開發」、「EC-Council Web應用程式安全」課程，提升自我在資訊安全與數位技術上的應用能力，她以「導師」與「學姊」的角色傳承經驗，成為公司的中流砥柱。

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桃竹苗分署長賴家仁表示，分署與轄區企業合作，積極留用並培育中高齡人才，今年「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」已開放受理申請，另也推出企業人力資源提升計畫（受僱且投保勞工人數50人以上）及小型企業人力資源提升計畫（受僱且投保勞工人數50人以下）辦理員工教育訓練，計畫目前仍持續受理申請。

賴家仁說，企業可透過「桃竹苗企業人力資源服務網」，或撥打03-4855368，分機1903至1913，查詢更多計畫詳情，也呼籲企業踴躍申請相關補助，為45至65歲的中高齡員工強化工作技能。

桃園航勤員工在執行客艙清潔作業工作實況。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

桃園航勤員工運用桃分署中高齡補助計畫，於企業內部辦理員工教育訓練實況。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

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